Montenegro no tiene dudas… “Existe una deuda pendiente del Poder Judicial”

Luego de la conmoción social por el crimen de Tomás Marcos ocurrido en los últimos días en la ciudad, el ex Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dialogó con “el Retrato…” y expresó que, si bien han bajado los índices delictivos en General Pueyrredón, “existe una deuda pendiente del Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con la reiteración de este tipo de delitos”.

“Se está trabajando mucho a nivel provincial y nacional en todo lo que tiene que ver con materia de seguridad con registros vehiculares, personal en los barrios, con prefectura, la Policía Bonaerense, Policía Federal y con distintos operativos, pero ante un hecho como el ocurrido la semana pasada en la ciudad que terminó con la muerte de Tomas Marcos todo eso da cero”, expresó el precandidato a intendente por Cambiemos.

En tal sentido, sostuvo que “para la familia de Marcos explicarle en lo que se está trabajando, no sirve” a la vez que aclaró que “uno tiene que replantearse todo, seguir trabajando muy fuerte, estar cerca de la familia en ese momento, revisar todo el tema tecnológico, lo que se está generando con las cámaras y los controles vehiculares”.

“Los controles de motos en Mar del Plata es algo que tanto el estado municipal como provincial y nacional tienen que hacer un esfuerzo enorme, sobre todo teniendo en cuenta que cualquiera que anda por la calle ve accidentes continuamente y muchas están en irregularidad, es decir, a alguna le falta el espejo, a otra la patente, o conduce sin caso, etcétera”.

En el caso en particular de este crimen ocurrido la semana pasada en la ciudad, señaló que “la moto estaba siendo conducida por un chico de 15 años, con lo cual se asume que si se hubiera registrado un control previo no hubiera seguido conduciendo el mismo y por ahí el crimen no habría sucedido”.

Por otro lado, apuntó que también “existe una deuda pendiente del Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con la reiteración de este tipo de delitos. Se ve que la gran mayoría de los que después terminan cometiendo un ilícito tan grave como es un homicidio o un robo seguido por lesiones graves tenían antecedentes penales o una investigación similar, es decir, una reiteración en hechos de estas características”.

“El Poder Judicial como parte integrante del Estado, dentro de la división de poder independientes que existe, tiene que asumir también la responsabilidad de este tipo de hechos que también es un flagelo para la provincia y para ciudades como Mar del Plata”, destacó y aclaró que, por ello, “hay que ser muy severo en el otorgamiento de las excarcelaciones en este tipo de casos”.

Seguidamente, detalló que “los índices delictivos han bajado en el último tiempo en Mar del Plata en lo que son delitos como homicidio en ocasión de robo o robo de automotores” a la vez que comentó que “hay que seguir pensando y trabajando en redoblar el esfuerzo”.

“En materia de seguridad cuando pensás que estás bien empiezan de nuevo los problemas porque como cambia la modalidad delictiva y las conductas de la gente también cambian los delitos y las formas en las que se cometen los mismos”, señaló y agregó que por eso “hay que ir trabajando muy fuerte y permanentemente, sobre todo con lo que es la policía, con ver dónde tienen que caminar, con binomios y trinomios, con hacer todo un seguimiento de por dónde andan los patrulleros y las zonas, etcétera”.

En ese contexto, consideró que “hay que seguir redoblando no solo en cantidad de presencia policial, cantidad de patrulleros y cámaras sino también en todo lo que acompaña en esta materia y que tiene que ver con el alumbrado, limpieza, espacio público y todo lo que, si bien no es directamente seguridad, influye en la misma”.

“Si el lugar está oscuro, la plaza deshabitada, si la parada de colectivo no está iluminada, etcétera. Por eso, todos los que estamos en un cargo de gobierno tanto local como provincial y nacional tenemos responsabilidad, ya que esto es una prioridad que no solamente se resuelve con patrulleros, cámaras y policías”, afirmó Montenegro.

Consultado por “el Retrato…” sobre cuáles fueron los motivos que influyeron directamente en la merma de estos delitos en General Pueyrredón, respondió que “tiene que ver con una decisión política muy fuerte que tomo María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo en lo que es el narcotráfico, narcomenudeo y droga en general”.

“Se está trabajando muy fuerte en ese sentido. Se hacen procedimientos policiales grandes una o dos veces por semana, lo cual tiene que ver con una decisión provincial y que repercute en la ciudad”, agregó a la vez que aclaró que lo anterior “genera mayor cantidad de controles y presencia en las calles”.

A su vez, completó que hay un control más estricto del personal policial. “Fueron investigados más de 12 mil policías, apartados de la fuerza y más de mil que han sido detenidos y privados de su libertad por distintos delitos que cometieron”, remarcó y comentó que “hay toda una política general que tiene que ver con materia de seguridad y equipamiento policial”.

“Cuando llegó María Eugenia Vidal siempre que se detenía una banda aparecían con una radio para tener la capacidad de escuchar lo que hablaban los policías. Recién el año pasado se generó una comunicación encriptada policial que permite que solo se escuchen los policías sin que escuchen los delincuentes”, manifestó.

Lo anterior, valoró que “tiene que ver con el entrenamiento, la capacitación y equipamiento, que va desde el chaleco ante balas hasta el patrullero y pasando por el servicio de comunicación. En materia de seguridad todo tiene que ver con todo y el hecho de haberse tomado una decisión muy fuerte en lo que es mejorar la calidad de servicio de seguridad, después redunda en que los números son mejores”.

“Pese a ello, nada alcanza en materia de seguridad, sino que hay que seguir y no parar nunca. La problemática hoy está en función de las características de Mar del Plata y hay que seguir trabajando cada vez más”, describió.