Carlos Arroyo le quitó la concesión del Paseo Hermitage a Florencio Aldrey Iglesias

“Yo no les tengo miedo. Yo me debo a los vecinos de Mar del Plata. Yo no especulo con cuántos votos voy a tener; yo estoy aquí para dirigir los destinos de Mar del Plata durante el tiempo que los votantes me confiaron para gobernar” enfatizó Carlos Arroyo al dar a conocer un Decreto mediante el cual dispuso la caducidad de la concesión de la Unidad Turística Fiscal conocida como Las Toscas/Paseo Hermitage.

El Jefe Comunal, que se hallaba acompañado por el Secretario de Hacienda Hernán Mourelle, el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente, la titular del EMTUR Gabriela Magnoler, y el subsecretario de Legal y Técnica Gustavo Gil de Muro, afirmó que entre los motivos que determinaron tal medida aparecen irregularidades en el cálculo del cánon y en el ocultamiento y falseamiento de datos a la administración pública.

En medio de un enfrentamiento que ya venía desde hace tiempo, este martes el jefe comunal firmó el decreto mediante el cual le quitó la concesión del emblemático “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage” al empresario Florencio Aldrey Iglesias. “Comenzó una época en la que Mar del Plata y Batán pertenecen a sus ciudadanos y no a los empresarios”, confesó.

“Hemos procedido mediante el decreto 623 de este año a caducar la concesión de la Unidad Turística Fiscal Las Toscas, Paseo Hermitage, lo cual se debe a los varios incumplimientos que realizó la firma que en su momento tuvo la licitación que tiene que ver con el cálculo del canon y el ocultamiento de datos a la administración pública”, sostuvo el intendente municipal.

En tal sentido, precisó que “en su momento ese pliego había sido armado de tal manera que hoy Emprendimientos Terminal pagaba $833 pesos por mes por el casino y $8300 por el resto de la licitación, saquen ustedes la cuenta” y entendió que “hay, evidentemente, una situación de quiebre a partir de este momento”.

“Mar del Plata es de los marplatenses y nada más que de los marplatenses. Todos debemos asumir que aquí ha existido una clase política temerosa de los poderosos, temerosa de decir la verdad, por eso he sido atacado una y otra vez todos los santos día del año con notificas falsas y preparadas”, apuntó.

Además, consideró: “Hay un

a gran complicidad, pero yo no les tengo miedo, yo me debo antes que ninguna otra cosa a los vecinos de Mar del Plata, más allá de mi suerte personal. Yo no especulo con cuántos votos voy a obtener ni cuánto me va a ayudar un empresario”.

“Yo estoy aquí para dirigir los destinos de Mar del Plata durante el tiempo en que los que votaron y los que no, me confiaron la responsabilidad de dirigir esta ciudad”, señaló a la vez que aclaró: “Yo no me voy a doblar ante los poderosos, voy a hacer lo que tengo que hacer”.

En ese contexto, expuso: “Hice este decreto, porque considero que los intereses de Mar del Plata deben ser protegidos, no solo en el tema económico sino que también hay otros factores como el estado de abandono que estuvo todo este sector que da al mar en los últimos tiempos” a la vez

que comentó que ,más allá de las cartas y notas que en su momento dirigió a la gobernación y a la Dirección del Casino, “evidentemente todo ese sector en esta temporada no estuvo en condiciones, no cómo hubiéramos querido” .

“Creo que a partir de hoy acá no va a haber más poderosos, no va a haber más empresarios dueños de nada, van a tener que respetar la voluntad del pueblo y cumplir con todas las leyes”, remarcó.

En función de ello, se refirió a que “el hecho de que la Municipalidad de Mar del Plata estuviera quebrada cuando la asumí el 10 de diciembre de 2015 está demostrado por cosas como éstas: acá hay responsables políticos que firmaron esto”.

“Muchos se han callado por miedo, por complacencia, porque es mucho más cómodo callarse la boca que dar la cara y decir las cosas como son, pero esta es la realidad”, afirmó el representante de la ciudad.

Además, aseveró: “Siempre fui coherente desde el principio y no vine acá a ser simpático, vine a ordenar la ciudad”, en relación a lo cual añadió que “hoy el sindicato no me amenaza tres días antes con que no va a trabajar si no pagamos los sueldos, porque hoy Mar del Plata paga los sueldos el primer día de cada mes”.

“Hoy Mar del Plata tiene las cuentas comerciales al día y no se tiene que poner de rodillas para conseguir un camión de granza, como me pasó a mi porque nadie nos daba crédito”, puntualizó Arroyo.

“La clase política en este momento está luchando

desesperadamente por ocupar mi lugar”

Por otra parte, detalló: “La clase política, que en este momento está luchando desesperadamente por ocupar mi lugar, hace declaraciones permanentemente insistiendo en que no administramos, o que administramos mal, pero ellos se callan porque durante los ocho años que estuvieron en el Gobierno quebraron la ciudad, remataron todo, destruyeron la administración pública, hicieron trizas todo el sistema de móviles de la municipalidad”.

En relación a lo anterior, explicó que por eso este lunes tuvieron que comprar y reemplazar una cantidad de vehículos enorme en OSSE. “Llegó la hora de dejar de jugar a la política y empezar a hacer cosas por la ciudad, que es lo que necesita más allá de nuestra suerte personal”, aseguró.

Seguidamente, el intendente municipal entregó una copia del decreto a los presentes en el acto a la vez que reiteró “una época terminó. Comenzó una época en la que Mar del Plata y Batán pertenecen a sus ciudadanos y no a los empresarios”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre los tiempos de la licitación, de cara a la próxima temporada de verano, respondió que “desde el punto de vista administrativo los balnearios van a ser atendidos” y aclaró: “Vamos a ver qué actitud toma la firma en este caso cuyo permiso se ha caducado y su licitación está terminada. De acuerdo a eso, se verá cómo se sigue”.

“A partir de mañana supongo que la empresa interpondrá recursos administrativos que tendrán que irse contestando uno por uno o podrá ser alguna acción, etcétera. Por otro lado, si en 5 días no hay ninguna acción judicial, de acuerdo a la ley, tomaremos posesión del lugar y comenzaremos a hacer una explotación u organización desde el punto de vista municipal”, explicó.

“Estamos haciendo todo lo posible para ir volcando

de a poco unas cuantas playas a sectores públicos”

En relación a los destinos de la explotación, detalló que “la orientación general de esta administración es la playa pública. Estamos haciendo todo lo posible para ir volcando de a poco unas cuantas playas a sectores públicos, porque estamos convencidos que no puede ser que todas estén ocupadas por particulares”.

“Yo en este momento actúo como administrador. Determinar el nivel de legalidad o ilegalidad de todo esto, está en manos de la justicia, pero como ejecutivo y responsable de la administración de Mar del Plata en defensa de intereses económicos y turísticos tengo que tomar las medidas que he tomado. Hay que tener valor para hacer lo que he realizado, pero lo hice”, manifestó.

“Está claro que estos valores eran

una burla para la administración”

Por último, Arroyo se refirió a que los valores de la concesión que hasta el momento eran de cifras muy bajas. “Para saber los nuevos valores hay que hacer una nueva licitación y establecer un cálculo y estudio financiero que lo hace un especialista”, disparó y agregó que “se verá en el futuro cómo se resuelve el problema de una adjudicación y sobre qué valores”.

“Está claro que estos valores no eran posibles bajo ningún punto de vista y eran una burla para la administración y a las necesidades de la ciudad que necesita dineropara mantener las escuelas, los lugares sanitarios, para arreglar el tránsito y las calles”, reconoció el jefe comunal y a la vez que concluyó: “Soy consciente de los riesgos, del peligro y que es una decisión que muchos no se atrevieron a tomar”.