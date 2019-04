Maximiliano Abad: “El derecho a protestar no puede tener de rehenes a los vecinos”

Después de mantener una serie de reuniones con vecinos del Barrio 2 de abril, La Florida, Las Margaritas y Aeroparque, entre otros, el Diputado Maxi Abad expresó que recibe inquietudes vinculadas a muchas cuestiones diversas, pero hay una que es unánime: el problema que generan los cortes en la ruta.

Al respecto Abad sostuvo: “En estos barrios de la ciudad, de gente trabajadora, de pibes que concurren mayoritariamente a escuelas públicas, y que están haciendo el enorme esfuerzo de salir adelante a pesar de los problemas que atravesamos encontramos que los cortes de ruta que se producen sobre la autovía 2 con el objetivo de reclamar, muchas veces con justicia, les está generando graves consecuencias ya que les impide desarrollar normalmente su vida diaria”.

“Nadie tiene derechos absolutos y ello implica que el límite es el respeto por los derechos del otro. Nadie pide que el que quiera reclamar o peticionar no pueda hacerlo, pero impedir totalmente el tránsito de los vecinos de estos barrios convierte un reclamo justo en una medida injusta para el que debe ir a trabajar, a estudiar, a atenderse con un médico o simplemente a efectuar una compra o seguir normalmente con su vida. La política debe ser garantizar la libre circulación y garantizar también el derecho de protesta”, dijo Abad tras el encuentro.

“Visibilizar un reclamo está bien, es un derecho, pero puede y debe hacerse sin impedir o violentar los derechos de los que, aún adhiriendo a los motivos de una protesta, quieren seguir con su vida y sus obligaciones. No se necesita cortar totalmente una ruta o interrumpir totalmente el tránsito. No se necesita violentar los derechos de nadie para realizar un reclamo. No es posible afectar injustamente a quienes ni siquiera son los destinatarios de la protesta”, concluyó.