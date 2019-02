Milagros Menéndez: “Estoy viviendo un sueño del cual no quisiera despertarme nunca”.

Ya palpitando la Copa de las Naciones y el Mundial de Fútbol Femenino que se disputará en Francia entre 7 de junio y el 7 de julio próximo, la marplatense e integrante de la Selección Argentina, Milagros Menéndez, dialogó con “el Retrato…” y confesó: “La verdad que desde el año pasado estoy viviendo un sueño del cual no quisiera despertarme nunca”.

La joven marplatense de 21 años, que desde hace 3 años se encuentra viviendo en Buenos Aires y jugando en el equipo UAI Urquiza como delantera, adelantó que este miércoles comienzan a entrenar en el predio de Ezeiza con mayoría de jugadoras del ámbito local y con un objetivo preliminar en mente: la Copa de las Naciones, cuadrangular que se disputará en Australia entre el 28 de febrero y el 6 de marzo.Además, con el foco puesto en lo que será el primer y principal objetivo del año: el Mundial de Francia que se disputará entre el 7 de junio y el 7 de julio.

En tal sentido, Milagros se refirió a los orígenes en su pasión por este deporte: “De mi familia no tengo a nadie que haya jugado, son más del automovilismo. Yo corría en karting, de hecho, hasta que un día le dije a mi mamá que quería jugar al fútbol” y recordó que salió dos veces campeona de ese deporte en la categoría Escuela y Prejunior.

“Me di cuenta que no me gusta el deporte individualista y que el colectivo me gusta mucho más”, resaltó la joven a la vez que se refirió a que cuando comenzó a jugar al fútbol lo practicaba con hombres, pero que hoy en día “el crecimiento femenino es cada vez más grande y en las canchas de sintético ves siempre equipos de mujeres”.

A su vez, hizo hincapié en que cuando se fue de la ciudad había 90 jugadoras en la liga y que en la actualidad son 1.000. “Lo que ha crecido es impresionante, hay chicas de 12 años jugando. Empecé en los barriales de la ciudad con hombres, después fui a la Escuela de Racing y luego, me metí en el ambiente femenino”, resaltó.

“Todos sabemos que el mayor fútbol está en Buenos Aires, lo más potente. Es el sueño de cualquiera irse ahí”, confesó la deportista a la vez que recordó su gran salto en la carrera: “Un día vino a jugar la UAI a la ciudad contra la selección de Mar del Plata, se ve que me vieron y me llamaron”.

En relación a la Liga de Capital Federal, explicó que “hay 4 equipos fuertes: Boca, River, San Lorenzo y UAI. Los demás son medios bajos, pero porque falta competencia. Argentina es un país muy machista, donde no se puede vivir del fútbol, en el caso de las mujeres y las jugadoras destacadas se van afuera”.

“Me han ofrecido una beca para irme a Estados Unidos a estudiar, pero por el momento no quise”, señaló la marplatense que terminó el secundario en Capital Federal y que tiene proyectos de seguir estudiando alguna carrera vinculada al deporte. “Del fútbol femenino no se puede vivir, entonces algo tengo que hacer”, indicó la joven que participó en competencias en USA, Puerto Rico, Panamá, etcétera.

Además, se refirió a que, si desarrolla una buena actuación en el Mundial de Fútbol de Francia que se disputará entre el 7 de junio y el 7 de julio, “se van a abrir muchas puertas” y ahí, analizará si se va a otro destino a continuar con su carrera. “El 24 de febrero de hecho viajamos a Australia con la selección”, resaltó.

“Cuando estábamos concentrando en el predio de AFA nos dio una charla el Chiqui Tappia, Scaloni, Samuel, Sorín y otros”, comentó la deportista a la vez que recordó una frase que le dijeron en ellas que “un equipo unido mueve montañas”, lo cual indicó que “es una gran verdad, porque un equipo unido puede hacer lo que sea”.

“El fútbol femenino es a largo plazo en el país”

Preguntada por “el Retrato…” sobre el Mundial de Fútbol y la zona que toca al país, respondió que tocó con Japón, Inglaterra y Escocia. “Todos los grupos son bastantes difíciles. No sé si Argentina puede salir campeona del mundo, porque estamos muy lejos de todo”, aseguró.

En relación a lo anterior, explicó que, por ejemplo, “Brasil antes de la Copa América se internó 6 meses antes entrenando para ese evento y nosotras tres semanas antes de repechaje empezamos a entrenar, son cosas que pesan” y cuestionó el poco apoyo que hay al fútbol femenino en el país, inclusive en Buenos Aires.

“No hay reserva, dicen que van a hacer pero no hacen como también solamente está la primera A y B, por ejemplo”, apuntó a la vez que consideró que “el fútbol femenino es a largo plazo en el país. De acá a 10 años se va a profesionalizar. Seguramente toda la generación que viene lo va a lograr”.

-¿Cuál es tu fuerte en la cancha?

-En la selección juego bien de punta, de 9 delantera, pero en la UAI (Universidad Abierta Interamericana) juego más de volante. Mi fuerte es el cabezazo.

-¿Quién te gusta futbolísticamente?

-Luis Suárez, es un gran delantero y es un referente que tengo.

-¿Jugás solamente al fútbol o también trabajás en Buenos Aires?

-Trabajo en la UAI de 8 a 12 y de ahí me voy a entrenar. Salgo de mi casa 7 y media de la mañana y vuelvo 8 y media de la noche, esa es mi rutina diaria.

-¿Fue duro tener que irte de Mar del Plata?

-Sí, porque tenía 17 años cuando me fui de la ciudad. Hoy me quieren un montón y me sigo juntando con mis amigos de la infancia, pero también me aferré mucho a las chicas del fútbol, ya que somos todas del interior.

-¿Qué proyectos tenes en lo inmediato?

-Mi sueño hoy es jugar el mundial, tengo toda mi energía ahí y estoy trabajando mucho para estar en la lista de las 23. Son muchas jugadoras, pero bueno es el técnico el que decide quién va a último momento. Me veo obviamente en el equipo, aunque en ese momento no se sabe que puede pasar. Hay alrededor de 9 chicas que están jugando en el exterior incluso, que vienen con otro fútbol y más experiencia.

-¿Pesa el tema de la responsabilidad en la camiseta?

-Yo la disfruto más que nada, creo que a todo jugador o jugadora le gustaría vestir la “Celeste y Blanca”. Por eso, teniendo la oportunidad, cada vez que me la veo puesta la disfruto y trato de hacer lo mejor siempre.

-¿Cómo vivieron el repechaje?

-Antes del repechaje estábamos todos con unos nervios tremendos, porque nos jugábamos muchas cosas. Argentina hacía 12 años que no clasificaba a un mundial y sabíamos que la oportunidad era esa.

-¿Qué expectativa tienen para el Mundial?

-Sé que Argentina va a sorprender, somos muy guerreras y vamos a dejar todo.