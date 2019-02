“El futuro político de la ciudad necesita de un gran acuerdo, ganemos o no, nosotros”

Cumplidos tres años de la gestión de Carlos Arroyo a nivel local y ya palpitando las próximas elecciones, el candidato a intendente por el espacio político Alternativa Federal, Ariel “Cholo” Ciano, dialogó con “el Retrato…” y criticó las medidas adoptadas por gobierno municipal en las diferentes áreas. “Falta una visión de ciudad que no la tiene Arroyo”, apuntó.

“Veo a la gente desilucionada, Arroyo planteó una ilusión, pero en tres años vimos que era absolutamente ficticia”, cuestionó el principal referente de Alternativa Federal a nivel local a la vez que recordó que cuando el intendente local asumió dijo que iba a bajar las tasas “y se aumentaron como nunca en la historia”.

A su vez, se refirió a que la plaza que está frente al Casino Central, la más emblemática de la ciudad, “está sucia y no funcionan las aguas danzantes”. En ese marco, resumió: “La veo mal a Mar del Plata. Si se piensan en tres medidas que hayan favorecido a la gente no las encontramos. Por eso falta una visión de ciudad que no la tiene Arroyo, ya que sin visión no hay quien la ejecute”.

Seguridad: “Hay que generar mejores condiciones de igualdad,investigar y sancionar”

Ciano hizo hincapié en la falta de seguridad que hay en Mar del Plata y explicó que “se había empezado a trabajar con un Centro Estratégico de Análisis del Delito, que es más profundo que el mapa del delito como también se tenía un jefe de policía, Fernando Telpuk, propuesto y votado en el Concejo Deliberantes, que recibía adhesiones de organizaciones, pero Arroyo generó que tome la decisión de irse” a la vez que afirmó que convocará a ese ex funcionario para trabajar en su equipo.

“Telpuk es un hombre con comprobada experiencia para dirigir una Policía Local, que es donde hay que ir”, indicó y añadió que también “hay que generar mejores condiciones de igualdad como también investigar y sancionar, sin impunidad. Tiene que haber un control de gestión de lo que hace la agencia policial y los que hacen las investigaciones también”.

Salud: “Mar del Plata tiene que redefinir su sistema de salud”

Por otra parte, el actual concejal se refirió al ámbito de salud local y manifestó: “Arroyo dijo que iba a construir, no solo uno, sino dos hospitales. Pasaron tres años y la propuesta mutó en agregarle camas de internación al CEMA y tampoco lo consiguió”.

“Mar del Plata tiene que redefinir su sistema de salud. El 20% de la población son adultos mayores que eligen la ciudad por lo que es, pero sino nos preparamos para eso no alcanza con las cápita que tiene el privado”, afirmó Ciano y agregó que “hay que trabajar en ese sentido, porque la salud no es solo de la Secretaría sino también del Ministerio de Desarrollo Social”.

Educación: “Sueño con un programa de articulación”

Consultado por “el Retrato…” sobre el sistema educativo actual, consideró: “Noto un cambio positivo con la impronta que está dando Alfredo Lazaretti como rector de la Universidad en vincularse con la ciudad, haciendo extensión universitaria” y agregó: “Sueño con un programa de articulación en ese sentido”.

“Si soy intendente, voy a convocar a los especialistas de la universidad, sostenidos por la misma, que trabajen en esta área de investigación y de campo y de desarrollo de políticas públicas para el Municipio. Eso es sencillo, se puede hacer y con Lazaretti seguro se pueda llevar adelante”, completó.

En relación a las personas que se van de la ciudad a desarrollarse profesionalmente, indicó: “Es un problema nuestro como municipio. El objetivo lo fija el intendente, pero cómo hacerlo lo define la Universidad, que hay 5 en la ciudad”.

“Hay que sentir orgullo por la educación pública”

En ese contexto, se refirió también a la situación actual de la educación pública local y lamentó: “La veo mal, si bien somos críticos de la gestión, cuando vemos algo positivo lo decimos. Hay que defender la Educación Municipal y poner en valor a todos los docentes, si los provinciales están mejor, llevarlos al mismo nivel”.

“Hay que sentir orgullo por la educación pública y apostar a la educación para el progreso del país. Lo mejor que le podemos dar a un chico es eso. Por eso, vamos a defenderla y seguir poniéndola en valor”, aseguró el actual concejal de la ciudad.

–¿Cómo ve esta nueva dirigencia que se gestó en Mar del Plata?

-A la política más que en nueva y vieja, hay que ponerla en buena y mala. Hay mucha nueva dirigencia que tiene ganas, que se formó de otra manera que la vieja dirigencia, que participan de actividades de capacitación, que toman contacto con experiencia de otras ciudades y demás. Ese es el camino, más allá de las otras cuestiones políticas. Yo creo en una nueva dirigencia, me gustaría que la nueva dirigencia sea no solo política, sino también empresarial y sindical. Es un sueño y debe ser un programa de nuestra generación el hecho de pensar una ciudad a futuro, lo cual no tiene que ver con la edad sino con las ideas. Hay nueva generación que debe generar impulso, en la cual tienen un rol fundamental las mujeres. Este es el siglo de las mujeres.

-¿Cómo te imaginás el futuro político de Mar del Plata?

-Me imagino un gran acuerdo, que es lo que necesita la ciudad, más allá que ganemos nosotros o no. Tenemos que poner en práctica de acá a los 5 años siguientes este consenso que planteo con todos los intendentes, sea quien sea el que gane. Tenemos que tener un municipio sustentable, sostenible económicamente, con espacios públicos de calidad, con un transporte que sea mucho mejor que el de ahora, con bici sendas para la gente que lo tiene como medio de locomoción, etcétera. En relación a esas cosas que tienen que ver con las ciudades, hay que firmar un documento, ponernos de acuerdo e impulsarlo, sea quién sea el que gane.