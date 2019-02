Ariel “Cholo” Ciano va por “una Mar del Plata segura, limpia y ordenada, generando empleo”

Ya arrancando la campaña electoral 2019, Ariel “Cholo” Ciano, candidato a intendente de General Pueyrredón por el espacio Alternativa Federal, dialogó con “el Retrato…” y se refirió a sus principales propuestas, en relación a lo cual remarcó el hecho de “construir una Mar del Plata segura, limpia y ordenada, generando empleo”. A su vez, aseguró que impulsará la convocatoria a una mesa de diálogo con todos los candidatos a intendentes para suscribir un documento con los 4 o 5 puntos básicos a trabajar en la ciudad.

“Se dieron las circunstancias para plantear lo que se está dando a nivel nacional y local con esta alternativa que va a ser gobierno este año en diciembre de 2019, porque la situación de la ciudad y del país así lo indica”, sostuvo el máximo referente local de Alternativa Federal.

En tal sentido, se refirió a que “la gestión de Carlos Arroyo a nivel local desilusionó a miles de vecinos de General Pueyrredon y el gobierno de Mauricio Macri a millones de argentinos” y agregó que en ese marco “la alternativa que busca la gente es con experiencia”.

Dentro de Alternativa Federal, destacó que Roberto Lavagna encabeza el equipo económico. “El mejor Ministro de economía desde que tengo memoria, un hombre equilibrado, de consensos”, resaltó y en lo local, precisó que tienen “una estructura similar, invitando a radicales que no estén de acuerdo con la política de Cambiemos, al GEN, socialistas, Libres del Sur y peronistas independientes que se quieran sumar a una alternativa de futuro” como así también “los votantes en general, incluidos los que fueron integrantes de diversas fuerzas políticas”.

-¿Cuáles son los principales temas a trabajar en la ciudad?

– Hay que construir una ciudad segura, limpia y ordenada, generando empleo local.

-¿Cómo decidió encarar este desafío tan importante?

-Es una decisión que medité mucho. La verdad que uno cuando toma una decisión así no es sola propia, sino de un equipo de trabajo que me acompaña, de gente con experiencia en gestión y también con los amigos y familia. Estamos decididos a enfrentar este desafío, porque me parece que este es el momento indicado por la experiencia que hicimos y por la visión de futuro que tenemos.

-¿Cómo ve la dirigencia local?

-Tenemos que ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos básicos: en tener una ciudad segura, limpia y ordenada con empleo y dejar de lado las diferencias. Nosotros estamos tratando de revitalizar el Consejo Económico y Social y nos enfrentamos con la negativa del intendente Arroyo, el cual es obra de una vieja Ordenanza del gobierno de Aprile. Es necesario que nos sentemos todos en una mesa junto con los candidatos a intendentes, una vez que se defina quienes son, para fijar estas 4 o 5 reglas básicas de las que no discutimos, gane quien gane.

-¿Lo has sondeado a esto?

-Lo he hablado con algunos, pero muchos tienen dificultades porque no quieren expresar que son candidatos por cuestiones de cada Alianza. De todos modos, convocar a todos los candidatos a intendentes a suscribir un documento con los 4 o 5 puntos básicos que no vamos a discutir y que vamos a impulsar sea quién sea gobierno, va a ser una propuesta mía, de cara a la próxima contienda electoral. Yo creo que voy a ser el próximo intendente a nivel local, pero sino lo soy, voy a impulsar a sea quien sea el ganador en esos puntos básicos.

Consultado por “el Retrato…” sobre la falta de sentido de pertenencia de muchos sectores o personas que viven en la ciudad, respondió: “Esa unión la tiene que generar la política. Lo de la identidad es así, falta eso acá, pero hay que generarlo. La nuestra puede ser la multi identidad, hay que poner en valor a Piazzola, Soriano, los cuales son íconos de la ciudad que nos identifican”.

“Mar del Plata necesita identidad propia, hay un problema en eso, porque no sabemos cuál es la misma. Hace 50 años la mitad de la gente de la ciudad era de afuera, por eso hay que apuntar a eso”, agregó a la vez que cuestionó que “no puede ser que no haya un Museo del Deporte en Mar del Plata, por ejemplo, como también hay que hacer distintas actividades durante todo el año”.