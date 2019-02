Juan Carlos Schmid: Están dadas las condiciones para un paro contra el Tarifazo

El secretario general de la CATT y del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado Y Balizamiento, Juan Carlos Schmid , manifestó sus intenciones de “frenar este nuevo tarifazo” y no descartó que se lleve adelante un nuevo paro, aunque remarcó que es necesario trabajar para que se dé.

“Hay que empezar a trabajar por un paro. La heterogeneidad del campo sindical, sumado a que este es un año electoral, le agrega más de un ingrediente a todo. Así que el cuándo es una cosa que hay que empezar a trabajarlo pero claro que hay condiciones para uno. Por lo menos habría que estar trabajando para empezar a implementarlo”, dijo en diálogo con FM La Patriada.

Por otro lado, también criticó la posición que adoptó la CGT y, tras mostrarse en desacuerdo con el manejo de la entidad, estableció que “se dijeron muchas giladas mientras estaba en la CGT y eso no ayuda, divide”. “Faltan más estrategias y falta más debate interno dentro del sindicalismo. La movilización no significa únicamente estar en la calle o en el paro sino alentando el debate interno desde el lugar que le corresponde”, denunció.

De cara a las próximas elecciones, Schmid opinó que los sindicalistas deberían abstraerse “de la discusión electoral y llevar adelante la protesta, porque nosotros no estamos únicamente para pedir cargos en las listas. Estamos para ser el vehículo del malestar social”.

En esa línea, continuó explicando que el armado de la oposición viene lento y que es necesario “llegar a la unidad, al peronismo solo no le alcanza para ofrecer una alternativa novedosa y, me parece, que esa es su obligación como fuerza opositora”

“Cristina tiene los votos y también tiene el rechazo”, reconoció y agregó que “lo más importante no es entrar en la competencia electoral, lo más importante es derrotar a este experimento económico que nos lleva al abismo”.

Por último, recordó que ya se rechazaron “las reformas que impulsa el Gobierno” y aseguró que “el gobierno no tiene margen para avanzar en la reforma laboral y ni en la previsional sin chocar con el sindicalismo y de los involucrados socialmente”.