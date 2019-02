El Obispo Gabriel Mestre presidió celebración en honor a la Virgen Stella Maris

Con una gran cantidad de fieles, se realizó la celebración en honor a la Virgen Stella Maris, en la capilla tradicional de la ciudad ubicada en Brown y Viamonte. La misa fue presidida por monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata y acompañaron varios sacerdotes. Miembros de la Prefectura y la Armada Argentina, autoridades de Dipregep, y miembros de la comunidad educativa y religiosa del Instituto Stella Maris, participaron de la celebración.

Durante su homilía, reflexionó “a la luz de los textos bíblicos de esta celebración, que ya tiene los textos del domingo, en el marco de Stella Maris y también teniendo presente que el 2 de febrero se celebra la presentación del Señor, propongo tres breves pensamientos para dejar que la Palabra de Dios haga eco en nuestra vida y en nuestro corazón sintetizados en tres palabras: fe, luz, amor”. Y así, monseñor Mestre pidió que la admiración en Jesús, se convierta en una fe integral “dejando que Cristo realmente impacte en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra historia”. También expresó “por la Luz que es Cristo que enciende la luz en nuestros corazones, nosotros estamos llamados a ser luz para nuestros hermanos”.

Sobre el tercer eje, el amor, remarcó: “el amor no es un sentimiento, no es frases de estampitas, no es pajaritos y florcitas; el amor es algo muy profundo que toca nuestra existencia y en perspectiva cristiana queda definida desde la cruz por la capacidad de dar la vida, por la capacidad de entregar la vida”. Lo hizo también en referencia al lema de esta Semana Vocacional 2019, en el que propone que como cristianos “Nuestra vocación es el amor”.