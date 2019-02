Jorge Rojas volvió para colmar el Radio City e hizo delirar a su público por más de dos horas

Jorge Rojas volvió a cautivar cientos de personas que colmaron el Radio City en los dos shows que brindó en Mar del Plata, donde presentó su último trabajo “Mi Cantar”. Ante un público mayoritariamente femenino que iba desde los 10 años hasta los +70, hizo delirar a ellas por espacio de más de dos horas (140 minutos para ser más precisos).

Luego de una ausencia, donde se abocó a la composición de nuevos temas y la grabación de “Mi Cantar”, Jorge Rojas tuvo un regreso podría decirse mas que triunfal a Mar del Plata, una ciudad que lo distinguió , Concejo Deliberante mediante, como “Visitante Notable”, resolución que le hizo entrega el concejal Marcelo Carrara.

Rojas indicó que “me siento honrado con este reconocimiento, mas con el sueño hermoso de salir a cantar y no tengo más que agradecimiento a ustedes y a la gente que me recibe en la ciudad. Hoy llevo 14 conciertos, que son mis 14 conciertos como abuelo, algo que he empezado a contar desde ese momento”

“Ojalá estas melodías y pensamientos logren alguna emoción, entonces, y sólo así, mi canto estará completo, pues habrá logrado hacer contacto y será un sentimiento compartido siempre!”, confesó Rojas en la primer parte de su presentación.

Una de sus nuevas canciones, “Olvida que te he amado”, estuvo acompañada por un video clip que relata una historia de amor y desencuentro protagonizado por los destacados bailarines Facundo Mazzei y Soledad Bayona. También se escuchó una nueva historia, esta vez protagonizada por el mismo Jorge Rojas, “Un humano más” plantea la idea de un mundo que nos abarque a todos.

La puesta en escena fue descollante. Cuatro pantallas y un mega led donde no solamente se proyectaba el recital sino también videos que acompañaron a la mayoría de los temas en una puesta de gran impacto audiovisual, que vistió de gala en escenario del Radio City. Una pareja de bailarines (Florencia Paludi Kulahlian y Damian Garcia) que incluyó acrobacia aérea y una banda musical, integrada por Mauricio Griotti (Piano y Teclados); Horacio Bevilacqua (Bateria); Marcelo Cáceres (Guitarra Electrica y Acustica); Leonardo Ricciardino (Acordeón y Trompeta) y José Gómez (Bajo), le dieron el toque de excelencia que el recital se merecía.

El cierre con “Fue lo mejor del amor” (que inmortalizara Rodrigo, y el que interpretó con un arreglo especial, pero respetando su esencia) Vuelvo y La Yapa con la sala completa de pie, bailando y cantando fue realmente ESPECTACULAR!!!