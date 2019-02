Multitudinaria marcha de los vecinos balcarceños contra los tarifazos

Serealizó en Balcarce una nueva edición de la Marcha contra los Tarifazos. Organizada por el Frente Sindical 21F de esta localidad que nuclea a una decena de organizaciones sindicales y sociales de Balcarce, la Marcha tuvo una gran concurrencia de vecinos y vecinos y comerciantes. Se realizó una concentración en el centro de la ciudad, luego se leyó el documento unificado y finalizó con la marcha recorriendo las principales avenidas de Balcarce bajo la consigna “NO A LOS TARIFAZOS”.

El documento, leído por los dirigentes que organizaron la convocatoria, se denunció:

“En todo el país se está viviendo una brutal transferencia de recursos de los jubilados, de los trabajadores, de los comerciantes, de las empresas pymes, de los desocupados, a las empresas prestadoras de servicios. Los servicios públicos no son un lujo. Son esenciales para el desarrollo de una vida digna, y como tal deben ser considerados Derechos Humanos. Esta situación, conjuntamente con una inflación descontrolada, aumento de precios de los alimentos, de los medicamentos y de los combustibles, el incremento de la desocupación, la disminución de changas (actividad fundamental para las personas que no tienen trabajo formal), el exterminio de la pequeña y mediana empresa, están generando una profunda postergación, pobreza y miseria de una enorme cantidad de argentinos. Y en este país no sobra nadie”.

También lanzó una convocatoria a la participación masiva de la ciudadanía: “Vecinos y vecinas: es necesario tomar estos problemas como propios, abandonar la pasividad, construir organización social no solo para reclamar, sino para generar de forma colectiva una alternativa. El manejo de lo público, así como también los servicios esenciales que hacen a la calidad de vida de las personas, es una responsabilidad colectiva que no podemos eludir ni permitir que un grupo minúsculo haga negocios para beneficio propio, de sus amigos o lo que les indican sus jefes políticos”.

Cabe señalar que cada jueves de enero y febrero se realiza en diferentes ciudades de todo el país, con masiva presencia de la sociedad.