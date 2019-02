La Junta Electoral avaló la candidatura de Daniel Díaz como Secretario General de Obras Sanitarias

A un mes de las elecciones que se realizarán internamente en Obras Sanitarias y luego de la impugnación de la candidatura del actual Secretario General del gremio planteada por la lista opositora, el titular del Sindicato y principal referente de la Lista Naranja, Daniel Díaz, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que la Junta Electoral avaló su candidatura para el próximo 1 de marzo. “Lo mío es el gremio y si tengo que abandonar algo, abandono el directorio obrero”, aseguró.

“La junta electoral me avaló, ya que no encontró ninguna observación al tema de la impugnación planteada por la lista opositora, porque entienden que hace 26 años que estoy en la empresa y vengo aportando ininterrumpidamente todos esos años como afiliado al gremio”, sostuvo el actual director obrero y Secretario General del Sindicato.

En tal sentido, precisó que “el estatuto está hecho del año 1975 y habla en defensa del sindicato, lo cual está bien. Dice que directores, gerentes y subgerentes no pueden ser Secretarios Generales y adjuntos, pero el tema que el puesto de director obrero es una conquista del gremio, es algo que los trabajadores lo tenemos que defender”.

“En muchísimas ciudades del país se da esto que pasa en Mar del Plata, hay 8 o 9 secretarios generales en el país que son directores obreros también”, indicó a la vez que comentó que lo que sucedió es “difícil” de entender. “Primero no me querían como Director Obrero, entonces digo que sigo como Secretario General, pero con ese cargo tampoco”, apuntó.

En relación a lo anterior, señaló que “no se entiende muy bien adonde quieren llegar” y expresó que cuenta con notas de la OIT, en las cuales se dice que tiene que haber más representación de los trabajadores en el directorio de las distintas empresas. “Esto lo consiguió el gremio hace 12 años atrás. No empezó conmigo, lo iniciamos nosotros como Lista Naranja”, aclaró.

“Yo no soy un director sino un trabajador, que tengo fecha de inicio y de vencimiento que es el 19 de diciembre de 2019. Si lo queres agarrar fríamente desde el Estatuto está mal mi candidatura, pero si lo vez desde el otro lado, en el sentido que la pata del trabajador está en el directorio, ¿qué mejor referente va a tener el empleado que tener un director obrero como secretario general del gremio?”, se preguntó a la vez que aclaró: “Con 26 años en la empresa, el título de obrero lo tengo”.

Asimismo, se refirió a que también se encuentra trabajando con los distintos concejales de la ciudad para hacer las reformas correspondientes del Estatuto. “Lo correcto sería que la Comisión directiva que venga al sindicato tenga la facultad de elegir a quién quiere poner de director obrero”, afirmó.

“Hay que ganar el partido en la cancha, no en el escritorio”

En ese contexto, resaltó que la Junta Electoral habilitó su candidatura como Secretario General de Obras Sanitarias y el primero de marzo próximo estará en carrera para las próximas elecciones. “Hay que ganar el partido en la cancha, no en el escritorio”, aseguró a la vez que señaló que los afiliados le están pidiendo una asamblea a los efectos que ellos mismos decidan si lo quieren tener o no como director obrero y máximo referente del Sindicato.

“Eso es lo más democrático y fácil de hacer, si los compañeros están de acuerdo con mi candidatura sigo y sino lo están, renunciaré al cargo de director obrero, porque a mi me eligieron para ser Secretario General y si llegué al lugar donde llegué fue para eso”, remarcó y añadió: “Lo mío es el gremio y si tengo que abandonar algo, abandono el directorio obrero”.

Habló también de las críticas del Foro de la Construcción

Consultado por “el Retrato…” por las críticas realizadas desde el Foro de la Construcción al ítem que Obras Sanitarias cobrará por conexión y por ser la empresa con el agua y cloaca más cara del país, respondió que “OSSE no es la empresa más cara de la Argentina, estamos pagando $400 por mes u $800 bimestrales, es decir, 4 atados de cigarrillos. Por lo que, no me parece que sea lo más caro”.

“El Foro de la Construcción construye departamentos, donde los metros cuadrados están cotizados en dólares y pagar 15 mil pesos una conexión de agua, como lo paga cualquier vecino, es algo normal”, indicó a la vez que resaltó que “OSSE le asegura que le va a dar el servicio de cloaca, agua y fluviales”.

Además, hizo hincapié en que “hace un par de años en la zona de Güemes, que es una de las que más ha crecido en Mar del Plata en el último tiempo, se hizo un cambio de cañerías importante y se hizo todo una obra nueva, sin romper el pavimento, con tecnología de última generación, con todas conexiones nuevas, lo cual facilita también al constructor y al que va a vender un departamento que va a tener el servicio y no va a tener problemas”.