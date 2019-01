Trabajadores municipales fumarían la “pipa de la paz” con el Poder Ejecutivo

Luego de largas semanas de conflicto y ya vislumbrando un principio de acuerdo por el cierre de la paritaria del 2018, finalmente este viernes a las 18 se realizará una asamblea entre afiliados e integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales para convalidar la propuesta del Ejecutivo local del 36% de aumento salarial. “Dentro de la situación y el contexto que se da a nivel nacional en el salario de los trabajadores, es lo que hay, por lo que no podemos decir que es malo el acuerdo”, afirmó el Secretario de Prensa del gremio.

En tal sentido, el Secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales, Luis María Muñóz, en dialogó con “el Retrato…” explicó que “hubo un principio de acuerdo en el Ministerio de Trabajo que está puesto a consideración de una asamblea que se realizará este viernes consistente en un 36% de aumento salarial” y agregó que el mismo comprende “un 4% de incremento que se consiguió que se haga retroactivo a diciembre” como también se incluyen una serie de puntos solicitados por el sindicato.

En relación a los puntos, enumeró: “La reapertura de la paritaria del 2019 a partir del 15 de marzo; el pase a planta permanente de alrededor de 200 compañeros temporarios con más de un año de antigüedad a partir del 1 de enero de 2019; la reapertura de la junta de ascensos y promociones; el pago de la bonificación por 25 años de servicio, que no se estaba pagando y las vacaciones no gozadas del personal jubilado, que no se las estaban pagando tampoco”.

“Además del trabajo de esta conducción, tuvo que ver en esto lo realizado por el coordinador regional del Ministerio de Trabajo, Gustavo Serebrinsky, que incluyó en el acta que el Ejecutivo se compromete a reconocer los salarios caídos, es decir, a no descontar ningún día ni a tomar ningún tipo de sanción con el personal que se adhirió a la medida de acción directa realizada en diciembre”,completó.

En función de ello, el referente de los municipales resumió que “todos esos puntos están incluidos en este acta” y explicó que desde el Sindicato vienen de un primer momento con la asamblea abierta. “Primero se convocó para determinar el plan de lucha, luego se pasó a un cuarto intermedio y se reanudó para ver si se aceptaban o no las propuestas del Ejecutivo, las cuales fueron rechazadas en su oportunidad”, explicó.

“Ahora lo que hacemos es llamar a asamblea nuevamente para poner en consideración este preacuerdo para que, en caso de ser aprobado por el máximo orden de conducción del sindicato, el lunes nos volvamos a reunir con el Ejecutivo en el ministerio de Trabajo, cerrar el expediente y dar por concluido el conflicto”, indicó.

Asimismo, se refirió a que, si bien “desgraciadamente los sindicatos en el 2018 fueron a la pérdida por la inflación que hubo, hay que tener en cuenta que, en un primer momento, el Ejecutivo era inamovible de un 32% e inclusive la provincia lo presionaba para que no firme por más de eso, pero nosotros sacamos un 36%” y aclaró que, pese a lo anterior, no pueden estar conformes nunca “sino se logra que el personal municipal tenga el mejor de los salarios”.

“Dentro de la situación y el contexto que se da a nivel nacional en el salario de los trabajadores, es lo que hay, por lo que no podemos decir que es malo el acuerdo”, completó a la vez que aclaró a “el Retrato…” que también hay que considerar que “se salió de un conflicto muy duro con una medida de fuerza extraordinaria que contó con el 100% de apoyo del personal municipal”.

En relación a eso, valoró que, “a pesar de las amenazas del Ejecutivo y de las persecuciones que había, el personal municipal acató la decisión del sindicato y se adhirió a la medida de fuerza, lo cual tuvo un éxito tal” y añadió que “en 68 años del sindicato de vida, es la primera vez en la historia que se dicta una conciliación obligatoria dos veces en el mismo conflicto”.