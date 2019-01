Ramos: “Pretenden sueldos de 80 o 90 mil pesos por 6 horas de trabajo al día”

A pocos días de finalizar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco del conflicto que tiene como protagonistas a los guardavidas y a la Cámara de Balnearios, el empresario y titular de dicha entidad, Esteban Ramos, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que este viernes tendrán un nuevo encuentro. “Son muy inflexibles para salarios que no son caídos ni miserables”, apuntó.

En tal sentido, se refirió al encuentro que se realizará este viernes entre autoridades de la Cámara Empresaria de Balnearios y referentes del Sindicato de Guardavidas a los fines de arribar a un acuerdo salarial en el conflicto por sus paritarias. “Hasta ahora no hemos avanzado nada y el tema está complicado”, indicó Esteban Ramos a este portal.

“Nosotros fuimos haciendo ofertas mejoradoras del 30%, 32% y 34%, pero ellos siguieron inflexibles en el 40%. Hemos llegado a una situación, donde ellos no han cedido nada en ninguna paritaria y están con sueldos de bolsillo de entre 50 y 60 mil pesos, sin el aumento”, apuntó.

En relación a lo anterior, cuestionó que los trabajadores “pretenden sueldos de 80 o 90 mil pesos por 6 horas de trabajo al día. Son muy inflexibles para salarios que no son caídos ni miserables” a la vez que añadió “deberían tener un poco más de cordura, de acuerdo a la situación actual y amoldarse a la crisis que está afectando a todos, no solamente a ellos”.

“Esperemos que ellos vengan con algo más coherente en la reunión de este viernes para ver si se puede cerrar en algún número que nos sirva a todos”, señaló el referente de la Cámara de Balnearios y aclaró: “Esperemos ponernos de acuerdo y no se lleguen a situaciones complicadas”.

A su vez, indicó que “el paro tendría que ser la última medida, porque no son salarios para generar una medida de fuerza de ese estilo. No hay una situación de salarios caídos como para que un tipo que gana 80 mil pesos diga que va a parar, porque no se puso de acuerdo en un punto o dos” y remarcó que los guardavidas “deberían ser más coherentes, teniendo en cuenta el verano y la situación de la ciudad”.

“El Municipio no tiene ninguna participación en este tema, no tiene nada que ver. Las paritarias son de la Cámara de Balnearios con los guardavidas únicamente”, afirmó el titular de la Cámara Empresarios de Balnearios a “el Retrato…”

Por último, hizo hincapié en que “los guardavidas actualmente se encuentran trabajando, ya que hay un pedido de conciliación obligatoria vigente y la situación está normal”, ello en el marco de lo que es la seguridad brindada por éstos a los turistas y marplatenses en las playas.

Las autoridades de la cartera de Trabajo habían entendido hace casi 30 días atrás que la medida de fuerza decidida por el gremio no solo “afecta el giro comercial normal de las empresas agrupadas por la Cámara sino que excede el ámbito propio de la misma, en especial atención a la actividad que las empresas desarrollan para la promoción de la actividad turística y del salvaguardo de las personas y el interés general de la población”.

Teniendo en cuenta esta particularidad y “en salvaguarda del interés público que podría verse afectado”, las autoridades nacionales dictaron el 10 de enero pasado la conciliación obligatoria que rige por los 15 días siguientes a su dictado, pero se prevé que la misma podrá ser extendida por 5 más.