La crisis se pasea por las calles y hasta los “cóndores” ya no vuelan tan alto…

“La crisis se pasea por las calles / y la tristeza del pueblo / es como un barco que no llega a destino…” dice en una de las estrofas aquella memorable canción que Cacho Castaña inmortalizara como “Setiembre del 88”. Hoy, ya nadie lo duda, estamos nuevamente en crisis.

Una clara muestra de eso es lo que viene produciendo el aumento en las tarifas de la energía eléctrica, que hace que todos nos cuidemos un poco más y no dejar alguna lámpara prendida al divino “cuete”.

Pero de ahí a ser miserable hay un trecho muy grande.

¿A qué viene esto?. A algo que nos sucedió y sufrimos en carne propia el pasado martes, el día en que la famosa sensación térmica superó los 45°.

Bien es sabido que en esta función de periodista uno recorre la ciudad de punta a punta y sabe del ambiente el que se encontrará camino a una entrevista. Por esta razón, y cuando el entrevistado y las circunstancias lo permiten, tratamos de hacerlo en un lugar un poco más confortable y que se nos haga un poco más placentera soportar ese tipo de “sensaciones térmicas”.

En este marco acordamos una cita periodística en un conocido y prestigioso comercio gastronómico ubicado en Brown y San Luis, bajo una jornada de calor insoportable.

La cuestión fue llegar y encontrarse con la sorpresa que si afuera de ese local la temperatura era alta, adentro era mucho peor…

En ese entonces nos dimos cuenta que el “deseado aparato de aire acondicionado”, que majestuoso nos miraba desde lo alto del salón como diciendo “acá estoy yo”, no estaba funcionando. Primero pensamos ¡otro corte de luz de la bendita EDEA!. Pero nó, no era así ya que luz había.

Las puertas del café, más conocido como El Condor, estaban todas abiertas de par en par. Ahí pudimos percatarnos que evidentemente su misión era que el aire “corriera”.

Indagando entre otros comensales supimos que el bendito aparato no emitía aire frío, no porque estuviera roto, dañado o con algún desperfecto. No. Era porque, por una cuestión de “economía familiar” no se lo podía encender. Ahorro que le dicen.

En la mesa servilletitas de papel no faltaban. Las tuvimos que utilizar para secar nuestra transpiración que no nos perdonaba. Eso sí, lo que se consumió lo pagamos como si estuviéramos en Paris en El Café de la Paix.

Nos fuimos, sastisfechos con la labor periodística, pero más transpirados que testigo falso, recordando que quizás debiéramos aplicar aquel viejo dicho de “si hay miseria que no se note…”, no por nosotros, sino por los miles y miles de turistas que nos visitan.

Lamentablemente en Mar del Playa hay muchos miserables, y se notan…