“Hoy me siento muy marplatense, en esta ciudad me he encontrado conmigo misma, soy feliz”

“Hoy me doy cuenta que estoy en mi lugar desde que llegué” afirma Anastasia Romanov (25) ante “el Retrato…”, una joven rusa que hace ya tres años habita en Mar del Plata luego de partir de Rusia en pos de un futuro donde la música fuera su leiv motiv.

Nacida un 16 de julio en la Provincia de Pern, habitó en varias ciudades hasta los 22 años, edad en la que decidió partir de su país tras el sueño de la música. “Sucede que allá a esa edad ya estás para casarte, formar una familia y nada más. Se terminan las expectativas de crecimiento personal” si bien siempre amó la música, su familia un poco la obligó a seguir Filosofía, título con el que se graduó en la Univesrsidad de Ekaterimburgo, ubicada en los Montes Urales.

“Decidir irme me costó un grave conflicto con mis padres. Pero era mi sueño. No quería aquella vida. No fue fácil armar las valijas y venir a miles y miles de kilómetros de distancia. No me arrepiento. He perdido cosas como celebraciones familiares o de mis amigas, pero soy feliz. Hoy me doy cuenta que estoy en mi lugar desde que llegué” afirma con una mezcla rara de nostalgia y satisfacción Anastasía en su visita a la Redacción de “el Retrato…”

La Argentina, fue su segunda opción: “Recuerdo que cuando me rechazaron en Europa al negarme la Visa de entrada, ya que solo tenía 22 años, sin trabajo, conociendo poco el idioma y sin familiares, lo que me quedaba si seguía tras mi sueño, era América, ya que por una cuestión de piel, diría, Estados Unidos no era el lugar que hubiese querido vivir”

“El poder seguir estudiando música era mi meta. En mi país, la Educación Pública se paga. No es gratuita como acá, y si bien existen las facultades privadas, no eran accesibles a mis posibilidades económicas” comenta más adelante, para acotar que “Argentina me daba la posibilidad de continuar en lo que amo. No conocía nada de ella, ni de su gente”

“Fue así que llegué a tu país y lo primero que conocí luego de bajarme del avión con mis dos maletas, fue San Telmo. En ese momento comenzó mi amor por Argentina. El aire tenía un perfume en ese barrio que aún hoy los sigo recordando. Era noviembre y me recibieron con los brazos abiertos”

“Ya había entregado todos los papeles para estudiar en la universidad de las Artes en Buenos Aires y surgió la posibilidad de venir a Mar del Plata. No lo dudé porque en ese momento, era verano, Capital Federal era imposible de vivir para mí por el calor. Imagináte que el invierno de ustedes es el otoño nuestro y el calor solo me permitía salir bien temprano o por la noche a la calle. Era pleno verano”

Fue allí que supo de Mar del Plata e invitada a conocer la ciudad, no lo dudó. “¡Tenía mar!. Un sueño que tenía desde chica y que en Rusia era casi imposible. Allá los mares son literalmente helados”, para acotar que “al llegar encontré una movida musical única, una ciudad bellísima que me enamoró de movida y gran parte de mi colectividad me recibió muy bien”.

“Eso me decidió a quedarse y buscar un lugar para estudiar, algo que encontré en el Conservatorio Gianneo, donde estoy estudiando por tercer año” nos cuenta Anastasia que actualmente trabajan dando clases de ruso de manera particular, como coreuta, como cantante lírica “y he brindado varios conciertos con la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro Colón con motivo de los aniversarios de mi país”

También fue protagonista de “un dúo con Julia Chudova. Armamos un espectáculo que se llamaba “De Rusia con amor” y donde transitábamos canciones típicas de mi país, de películas. Se llamaba “Ruski Duet”, y con él hicimos varias presentaciones en Mar del Plata”

Hoy encara “un proyecto personal donde van mis dos partes: la filósofa y la creadora musical. Escribo, musicalizo y canto mis letras. También mi sueño es armar un espectáculo de tango en ruso, por la cual ya estoy traduciendo varias composiciones y quiero también bailarlo. Es una idea un poco loca, pero creo que en no mucho tiempo tendrá un final feliz”

Calificó a la gente argentina “como muy cálida. Hoy me siento muy marplatense. En esta ciudad me he encontrado conmigo misma, algo único. Mar del Plata me permite abrirme y sacar todo lo artístico que tengo; de conocerme y adónde voy yo.”

“Estudiando canto lírico me he dado cuenta que puedo dar mucho más que eso. Es como si me aburriera cantando solamente ópera… estoy en un momento de componer, de escribir, algo que está conectado como la música que creo, que es muy como metafísica, psicodélica, existencial.

“Trato de explicar musicalmente los que uno no puede expresar. Los miedos internos, fobias, sentimientos que uno tiene, pero que no puede explicar. Es ahí cuando lo hago a través del arte,; es como cuando ves un cuadro y no lo podés explicar con las palabras ahí ayuda el arte. Esa es mi música. Sacar lo vivo de las personas. Me gusta ir por este lado”.

Finalmente invitó a conocer una de sus obras musicales . “Se llama “Mi cosmos” y lo pueden encontrar en youtube y que forma parte del proyecto Problematic Dimension que realicé junto a otros músicos”.