Anastasia Romanova, una cantante lírica rusa que se enamoró de Mar del Plata y se quedó a vivir

Luego de terminar la carrera de Filosofía en la Universidad de Ekaterimburgo en los Montes Surales, comenzó a preguntarse qué hacer de su vida, ya que su pasión por la música, que había comenzado desde muy chica, no se había acabado. “La filosofía me cortó la música, pero hubo todo un conflicto familiar a la hora de elegir la carrera. Ellos decían que ser artista no era una cosa seria y que siempre iba a faltar el dinero”, recordó.

Su familia vive actualmente en la provincia de Perm, pero hasta el momento no han visitado la Argentina. “Yo me quería quedar en Rusia y seguir estudiando música, pero se empezó a complicar porque Rusia es un país que pone muchas reglas y me empecé a sentir apretada y limitada”, reconoció.

“Gané una beca para estudiar gratis a los 17 años por tener buenas notas en el colegio, ya que en Rusia no existe la educación pública, pero ahí empezó el conflicto familiar. Para ganar una beca tenes que ser una de las mejores, pero yo tuve suerte porque ese año que nací, en el 1993, hubo una caída demográfica muy grande en Rusia y no nacían los bebés. La gente optaba por no tener hijos por la crisis que había”, explicó.

“Me fui a otra ciudad, estudié Filosofía, pero cuando terminé me di cuenta que quería estudiar canto lírico, como lo hacía en el secundario”, completó. Durante la Universidad integró algunas bandas de rock, ya que tenía una gran pasión por ese estilo musical. “Fue una época de filosofía y mucho rock”, resumió a la vez que se refirió a que luego de ello, se fue a Moscú ya que la otra ciudad “había cumplido su ciclo. En ese momento ya tenía idea de venir a Argentina”.

-¿Cómo nace la idea de irte de tu país?

-Quería estudiar música en Rusia, pero como ya había tenido una beca por estudiar gratis, sí o sí implicaba tener que pagarla y era mucha plata que no la tenía. Mis padres no quisieron ayudarme en eso, porque les parecía una locura. Es una sociedad muy conservadora todavía, donde la gente se casa rápido, tienen hijos muy jóvenes y a los 25 años ya tienen todos su vida armada. Yo no quería eso, me sentía apretada por todos lados tanto socialmente como económicamente. Pensé en trabajar y juntar plata para pagar el primer año del conservatorio y después ver qué pasaba, pero me entero que en Rusia para estudiar canto lírico en los conservatorios solo se puede ingresar hasta los 23 años. Yo ya estaba en el límite, tenía 22, y si hacía eso de trabajar, ya no podía ingresar. Asique me enoje mucho y dije acá no me quedo.

En relación a lo anterior, resaltó: “Me gustó mucho España, la cultura y la gente, pero por una cuestión política de ese momento se cerraron todos los países y se hizo imposible conseguir la visa, ya que era la peor candidata porque no era estudiante, era joven, no estaba casada, sin hijos y suponían me iba a quedar” y agregó que también le dijeron lo mismo desde el consulado de Portugal.

“Me enojé más todavía con todo el mundo por lo que pasaba y ahí decidí que tenía que ir más lejos, pero a un lugar hispano hablante, ya que manejaba bien el idioma y sabía mucho de la cultura latinoamericana por los intercambios que había en la Universidad donde estudiaba”, remarcó y agregó que también había una cuestión cultural de que algunos países como Estados Unidos no le caían bien de por sí.

A su vez, se refirió a que “los latinoamericanos son más libres, sin tanto prejuicios como los rusos” y recordó que cuando empezó la búsqueda muchos amigos de esos países la ayudaron. “Tenía amistades en Quito, Colombia, Brasil, pero no me cerraba, son países muy chiquitos y donde hace mucho calor, lo cual no me gusta”, señaló y comentó: “Cuando elegí Argentina no conocía nada de ese país. No sé en qué foro o página veo que tenía educación pública gratuita”.

En relación a la música, expresó: “Lo mejor que me puede pasar es que la gente se emocione escuchándome y si puedo hacer algo por ellos con lo que canto o escribo tiene sentido mi vida”, confesó la joven artista rusa que actualmente aseguró que se encentra enfocada “en disfrutar el presente”.

En tal sentido, reconoció que, después de haber estado mucho tiempo viviendo en Rusia, no pudo disfrutar el momento. “Me sentí siempre apretada, empujada por la sociedad, mis padres y el sistema. Hoy se abrió un poco, cambió el régimen, pero la gente es la misma”, afirmó.

-¿Qué te dice tu familia cuando hablas?

-Ellos no lo entienden, dicen que estoy equivocada, pero esto lo elijo todos los días. Soy muy feliz por ser fuerte, saber lo que quiero y disfrutar mucho de mi vida, aunque tuve que sacrificar muchas cosas para encontrar mi felicidad. Fue una decisión muy adulta la que tuve que tomar para la edad que tenía.

-¿Te arrepentiste alguna vez de irte de Rusia?

-No, nunca me arrepentí de irme. Desde que estoy acá volví a Rusia y ninguna vez de las que estuve me dieron ganas de quedarme ahí. Siempre terminé extrañando Mar del Plata y Argentina, queriendo ya volver.

-¿Te sentís un poco argentina?

-Sé que hay una parte bastante rusa en mí, pero yo me siento muchas veces más argentina que rusa. Aunque obvio que hay cosas que molestan de los argentinos como por ejemplos las colas para entrar a un restaurante, para tomar unmicro, que las odio, en Rusia eso no pasa.

-¿Cómo ves los hombres argentinos?

-Acá muchas veces son hasta molestos, pero me siento más linda. Me gusta que te miren, te alaguen y demás, en Rusia no pasa eso, todo es muy frío, cerrado, nadie te dice nada.

-¿Tus amigas no quieren venir a visitarte?

-Sí, quieren venir obviamente, todo el tiempo me dicen, porque me ven feliz y que vivo la vida a pleno, disfrutando cada día. Ven el cambio y que la vida mía acá es totalmente diferente a la que ellos tienen allá.

-¿Sentís que recuperaste la alegría?

-Sí mucho.