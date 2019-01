Mar del Plata ya palpita la 35a. Ceremonia en Honor a Iemanjá en la Playa Bristol II

A pocos días de realizarse la trigésimo quinta Ceremonia en Honor a Iemanjá en la Playa Bristol II de la ciudad y aguardando la presencia de fieles de distintas partes del país y del mundo, su organizador, el babalorixá Hugo Watenberg, visitó “el Retrato…” destacó el crecimiento de la religión en los últimos años y remarcó que “Mar del Plata es la ceremonia más multitudinaria en convocatoria, después de Brasil”.

En tal sentido, la 35a. Ceremonia a Iemanjá, patrona de las aguas y de la familia en el culto africanista, declarada de Interés Cultural Permanente, y de Interés Turístico local y Provincial, se realizará el domingo 3 de febrero a partir de las 20 y, como cada edición, se convoca a miles de personas, entre fieles y asistentes en general.

“Para nosotros estos 35 años son un sueño. Comenzamos en 1984 en Varese cuando (Elio) Aprile era Secretario de Cultura y luego la decretó permanente para hacerla en playa popular”, precisó a la vez que aclaró que desde 1980 están registrados y reconocidos como institución religiosa por el estado nacional.

Asimismo, se refirió a que “en la última ceremonia fueron unas 12 mil personas, de los cuales unas 5 mil personas pertenecen a nuestro culto. Las demás son turistas, fieles o curiosos, ya que hay de todo obviamente” y agregó que es una ceremonia “muy energética, al lado del agua, que es un signo vital para la existencia, el cordón umbilical de la vida, que nos da la vida, el sustento y a ella venimos a honrar”.

-¿Cómo nace esta religión?

-Lo que sucede que desde África han venido hace siglos distintos grupos étnicos en los llamados barcos negreros como esclavos a América, los cuales además del arte culinario, sus costumbres y demás trajeron su fe.

-¿Dónde fueron primero?

– En Argentina hubo mucha presencia de la religión, incluso en la época de la independencia, pero lo que sucede que en este país han desaparecido los afro descendientes. No hay que olvidarse de la esclavitud, de las guerras y aquellos pocos que quedaron emigraron. Hay una historia muy rico de nuestros antepasados, pero ellos trajeron la religión.

-¿Con cuántos fieles cuentan en Argentina?

-No tenemos un censo específico, pero calculamos que hay arriba de 9 mil casas de religión, que son unos 3 millones de personas iniciados en la religión y unos 5 millones de seguidores.

-¿Qué significa esto de iniciados y seguidores de la religión?

-Una cosa son los iniciados, pero también hay mucha gente que se acerca y no pertenece a la misma, así como se acercan en las ceremonias. Hay mucha gente que se dirige al templo a asistirse espiritualmente y pedir una colaboración espiritual por sus problemas o vida en general.

-¿Esta situación por la que se atraviesa el país ha hecho que muchos se acerquen?

-Siempre pasa que los fieles empiezan a acercarse a la religión por sus necesidades o porque no encuentran en otro lugar lo que realmente necesitan. Lo que necesitan muchas veces es apoyo espiritual, una palabra que los conforte, ya que el religioso tiene justamente esa función de asistencia, más que meterse en política o en la vida personal de la gente.

-¿Se ha acercado más gente proporcionalmente en los últimos años?

-Desde el año 80 hasta la actualidad hemos crecido en la República Argentina como en ninguna otra religión por los sacramentos, los dogmas y todo lo que es nuestra fe. Si eran 5 o 6 personas en ese año, hoy somos más de 3 millones en todo el país. Somos una religión milenaria que no cree en el demonio.

-¿Cuánto hace que está en la religión?

-Desde los 17 años que estoy. Soy hijo de judíos, partiendo de esa base, pero lo que más me gustó de esta religión es que no existe el pecado original, el demonio, no hay una culpa.

-¿Cómo lo tomó su familia?

-Muy mal. Yo estuve preso en la época de los militares por pertenecer según ellos a la macumba, porque todo lo desconocido era malo para ellos. La cultura argentina no es fácil, inclusive hoy en día, que independientemente que haya libertad de culto, habría que hablar un poco de la igualdad y equidad que no es lo mismo. Vamos a ir luchando de a poco.

-¿Cómo ve a Mar del Plata en ese sentido?

-Mar del Plata es una ciudad muy especial, muy pluralista, inclusiva. De hecho, somos la segunda más importante del mundo. Mar del Plata es la ceremonia más multitudinaria, que más convoca después de Brasil.

La procesión partirá del Playón de la pileta cubierta, Las Heras y la costa, a las 19.30 y continuará hasta la Playa Popular II, donde tendrá lugar la Ceremonia en sí, con la formación de la Roda, las rezas de Orixás, toque de batuque, danzas, bendición de las aguas, entrega de las barcas con ofrendas al mar, dos bodas conforme el culto africano y despedida de todos pasando bajo el manto del Alá para la protección durante todo 2019, que estará regido por los orixás Xangó y Oiá.

“Vienen colectivos de todas las provincias argentinas a participar de la ceremonia, fieles o autoridades religiosas de todos los países limítrofes como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera como también de Cuba y España”, precisó y agregó: “En convocatoria, Mar del Plata es muy importante y tiene esa magia especial. Por eso digo que Iemanjá vive en la ciudad”.

Seguidamente, hizo hincapié en todos los que quieran sumarse a la religión y refirió: “Primero hay que dejar de tenerle miedo a lo desconocido. Para poder juzgar algo hay que verlo y conocerlo, esa es la única manera que uno puede expresar realmente lo que siente” y agregó que “el agua les va a hacer bien a todos, porque es una ceremonia muy energética, donde incluso va a haber una procesión”.

A su vez, adelantó que trajeron la imagen verdadera de Iemanjá de Nigeria y se van a hacer ofrendas. “Toda la familia en general va a disfrutar junto a nosotros lo que realmente tiene que ver con Iemanjá, esa energía, esa fuerza, comunicación y vínculo que va a crear en ese momento la ceremonia”, indicó.

“Estamos en un momento donde el ser humano necesita mucho de cargarse de energía. Por eso, queremos invitar a toda la comunidad marplatense y alrededores para que vengan y participen. Es una ceremonia pública, donde cada uno podrá traer una ofrenda o pedido para que Iemanjá los proteja y cuide”, afirmó a la vez que comentó que pedirán por el país el domingo “para que pueda tener en definitiva el curso que merece, porque necesita mucho apoyo para que energéticamente podamos salir adelante”.

Por último, concluyó que el encuentro será “una fiesta de la familia” y expresó ante “el Retrato…”: “Iemanjá es la madre, la cual educa, amamanta y alimenta a sus hijos. Por eso, pedimos que se acerquen el próximo 3 de febrero a las 20 a la playa popular porque van a ver una ceremonia maravillosa en homenaje a nuestra madre”.