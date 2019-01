Enérgico rechazo de Defensores del Pueblo al pretendido aumento del boleto a $20,88

Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredón, Luis Salomón, Fernando Rizzi y Daniel Barragán manifestamos nuestra profunda preocupación ante la solicitud de aumento de la tarifa del servicio urbano de pasajeros de $ 13,55 a $ 20,88.

En un documento dado a conocer, señalan textualmente:

Ya es muy difícil, en el marco de la situación económica que vivimos, pagar el precio actual. Un aumento del 54 por ciento es un golpe durísimo para los bolsillos de los habitantes de Mar del Plata y Batán, cuyos ingresos han crecido durante 2018 en un porcentaje mucho menor y que además deben hacer frente al enorme incremento de gas, luz, agua y Tasas de serviciosurbanos.

Un empleado de comercio con cuatro viajes diarios deberá gastar en transporte $ 2000, sólo para ir a trabajar.El 3 de Diciembre manifestamos que si se confirmaba el recorte de subsidios a la tarifa y el gas oil el boleto superaría los veinte pesos y que era necesario enfrentar el problema porque sería impagable.

Hoy los transportistas reclaman incremento de costos operativos y compensación por la

reducción de los subsidios. Comprendemos los mayores costos generados por la inflación y la devaluación, pero no se puede trasladar al pasajero la inflación, la devaluación y la reducción de los subsidios. Es demasiado.

No es justo que el usuario pague todos los ajustes.Dijimos que era necesario gestionar ante provincia y nación la recuperación de los subsidios.

Mientras en el conurbano las líneas interdistritales mantienen el subsidio pleno, Mar del Plata y Batán son castigados con una disminución real del 47%.

Los empresarios locales quieren mantener sus ingresos y los gobiernos nacional y provincial disminuir sus aportes. Se pretende que todo lo paguen los marplatenses y batanenses de a pie.

Decimos que el ejecutivo municipal tendría que haber concretado gestiones para recuperar el subsidio. Dijimos que el gobierno nacional creó un fondo fiduciario de $ 6500 millones para compensación de la quita. Pasaron dos meses y no ha habido decisión política para llevar la gestión adelante. Se debe dar una solución y debe ser ahora. La capital de la desocupación no puede permitir que sus habitantes deban pagar $20,88 el boleto de transporte urbano de pasajeros. Depende del Ejecutivo Municipal.