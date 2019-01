Santiago del Estero participó con stand propio en FITUR 2019

Muy cercano al stand de Argentina en la Feria de Turismo Internacional celebrada en Madrid, la provincia de Santiago del Estero, presentó el suyo propio y por tal motivo “el Retrato …” entrevistó a Ricardo Sosa, Sub Secretario de Turismo para preguntarle la causa de tal decisión.

Ricardo Sosa: “Estamos muy contentos y por partida doble, es la primera vez que Santiago del Estero se presenta en FITUR con la firme decisión de tener un espacio propio, precisamente para visibilizarnos a través del público europeo y la segunda alegría, que es la primera vez que una provincia argentina tiene stand propio en una feria tan relevante. En síntesis, estamos muy contentos, de estar aquí por la decisión con que alentó este propósito el gobernador Gerardo Zamora, quien con todo el equipo viene trabajando desde el año pasado, para internacionalizar Termas de Río Hondo, nuestro principal destino turístico.”

“el Retrato…” “Dicha internacionalización ¿arranca con esta presencia en FITUR?

Ricardo Sosa; “No, en setiembre del año pasado asistimos a la Feria de Turismo de San Pablo, en Brasil, posteriormente nos presentamos en Foz de Iguazú en una exposición de Termalismo y más tarde en octubre hemos viajado a Lima para exhibir las bondades turísticas de una provincia como la nuestra que a lo largo y a lo ancho de sus casi 137000 km2 ofrece a los visitantes.”

“el Retrato…”: Es decir habeís arrancado internacionalmente con países muy cercanos”

Ricardo Sosa:” En el caso de Perú, queremos aprovechar la visita de aquellos turistas que utilizan los vuelos de Lima a San Miguel de Tucumán, que está a solo 80 kms de Termas de Río Hondo y es una puerta de entrada para nosotros y ya en enero quisimos acudir a Europa a una feria tan relevante como FITUR, aquí estamos gracias a un esfuerzo muy importante del Gobernador Zamora, muy felices por la enorme respuesta de visitantes, de tour operadores y de representantes de organismos públicos y privados.

“Hemos mantenido – agregó Sosa- numerosas reuniones a fin de presentar nuestras ofertas de turismo, que no solo terminan en las termas, también estamos presentando la tradicional carrera de Motos GP, para lo cual tuvimos un encuentro con periodistas de la prensa deportiva de España, aprovechamos esta reunión para informarles sobre el campo de golf que tiene una característica especial.”

“el Retrato…: “¿ Y cuál es esa condición especial de la cancha de golf?

Ricardo Sosa: “Es la única cancha de golf en Latinoamèrica diseñada por Robert Trent Jones (Jr) y la tenemos en Termas de Río Hondo, que es también la única ciudad latinoamericana que tiene termas en toda su extensión.

Es la única ciudad donde se disputa el GP de Motos GP en el autódromo más importante que tiene Sudamérica, es la ciudad que tiene el aeropuerto más nuevo de Argentina. Como verás, son argumentos y elementos muy fuertes, muy importantes que son un reclamo muy interesantes y a tener en cuenta para los turistas antes de decidir su destino vacacional.”

“el Retrato…” ¿Habeís mantenido algún encuentro con el embajador Ramón Puerta?

Ricardo Sosa: “Sí, por supuesto, además estuvo visitando el stand y mantuvimos un cordial encuentro, como siempre. Quiero comentar que desde Santiago del Estero tenemos relaciones institucionales con todos los sectores. Por otra parte, esta es una de las tres provincias argentinas que no tiene déficit, tenemos superávit financiero, superávit primario y superávit comercial, todo lo que nos permite una independencia económica, institucional y política muy importante como para tomar decisiones que entendemos son beneficiosas no solo para la provincia sino para Argentina, p orque tener un stand propio de la provincia no deja de ser otra representación del país.”

“el Retrato…”: Hace unos meses estuve en Argentina y conocí en directo el problema del paro, de la inseguridad en grandes ciudades. ¿Cómo se vive en Santiago del Estero este momento?

Ricardo Sosa; “No, nuestra provincia, al tener una independencia económica muy buena ha permitido al gobierno de Zamora, en el marco de una situación delicada a nivel nacional, dar un respaldo a la población santiagueña para lo cual ha puesto en marcha numerosas obras públicas, por ejemplo se está construyendo una cárcel que cuesta 700 millones de pesos argentinos, doce escuelas con un coste de 870 millones y un estadio con un presupuesto de 900 millones de pesos argentinos, vos tenés que entender que estas obras generan una gran dinamización directamente con las obras e indirectamente a otros sectores. A esto hay que sumar el fuerte posicionamiento que tenemos a nivel turístico, ya que por ejemplo, Termas de Rió Hondo ha pasado de tener 15 años atrás 350 mil turistas al año a recibir 1 millón200 mil visitantes. Termas que antes tenia cuatro meses de temporada ha pasado a tener diez meses de temporada, en este sentido se ha dinamizado la economía, produce empleo, genera la llegada de nuevas inversiones y ese es el resultado de la visión que ha tenido el Gobernador Genaro Zamora para toda la provincia y desde esta óptica hacer frente a una difícil situación nacional”

“Siempre que hay una crisis económica a nivel nacional hay que hacer inversiones “contracíclicas” y eso es lo que estamos haciendo-“