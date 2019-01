Rosario Blanco y su multifacética tarea como actriz, cantante y compositora presenta “Un Nuevo Destino”

En plena temporada de verano en La Feliz, la actriz, compositora y cantante, Rosario Blanco, que se encuentra haciendo “La Revista está en la Rivadavia” en dialogo con “el Retrato…” se refirió a su presente actoral y el trabajo que actualmente realiza en el lanzamiento de su primer disco: “Un Nuevo Destino” que incluye 10 temas de su completa autoría y producción.

La artista, nacida en Mar del Plata, debutó a los 4 años en público en el espectáculo de Alberto Podestá y continuó presentándose compartiendo escenario con artistas como Hugo Marcel, Jorge Valdez, Nelly Vazquez y Mario Clavel. Además, participó en el programa “Grandes Valores del Tango”, conducido por Silvio Soldán, fue también corista de Marco Antonio Solis y tuvo la posibilidad de pisar varios escenarios del mundo representando al país como por ejemplo México, Puerto Rico, Estados Unidos, San Marti, entre otros, trabajando además junto al “Puma” José Luis Rodríguez por diversos escenarios del continente.

Actualmente, se encuentra realizando el lanzamiento de su primer trabajo discográfico “Un Nuevo Destino” que incluye 10 temas de su completa autoría y producción. El corte de difusión se titula “Ojalá” y el video clip cuenta con la participación especial de Federico Bal.

En ese contexto, hizo hincapié en la temporada de verano en la ciudad y manifestó que teatralmente hace dos años atrás había estado en Mar del Plata con el grupo Zapping y la Tota Santillán como también destacó que hizo algunas presentaciones en la ciudad, en el marco de la Fiesta Nacional del Mar, la Fiesta de los Pescadores y distintos eventos que se fueron realizando.

“La temporada en general está difícil para todo el mundo. De hecho en el programa “¿Qué le digo?” de Radio Continental, en el cual participo, se hizo un sondeo sobre esto y la gente dice que está complicada, porque se gasta poco, pero en el teatro puntualmente nos está yendo muy bien”, sostuvo.

En tal sentido, confesó: “Estoy muy feliz, porque llenamos todas las noches y realmente nos está yendo muy bien particularmente a nosotros, aunque no tengo conocimiento como estarán el resto de los teatros” y añadió que ya había trabajado en otras ocasiones en la calle Rivadavia a la que calificó como “una experiencia re linda”.

“La gente pelea un poco el precio en las boleterías, pero la buena onda que hay es increíble. Terminamos la función y la gente siempre está de pie, es un muy buen público, muy lindo para trabajar”, resaltó a la vez que se refirió que “quizás hay otros públicos que son un poco más difíciles en ese sentido, pero acá se relajan y disfrutan el show”.

A su vez, indicó que “al estar en la calle Rivadavia se pelea mucho el precio, saben que ya es un sistema que hay esto de las promociones que dan los propios volanteros. Es la misma gente que va a ver espectáculos como Sugar o el de Carmen Barbieri, pero al saber que están en esta calle tratan que les hagan promociones”.

“El público ha sido muy generoso con nosotros y es muy lindo actuar todas las noches y tener un público así, que se cope tanto con todo y que le ponga tanta onda al show. Conforme a cómo está la situación en el país, agradecemos mucho que vengan y que tengan ganas de vernos”, afirmó la cantante que estará con la Revista hasta el 8 de marzo.

Consultada por “el Retrato…” sobre las expectativas para lo que viene, respondió: “Vamos viendo el día a día y semana a semana cómo es. Prácticamente los números de este verano son similares a la temporada anterior” y añadió: “Febrero siempre es más difícil en la ciudad, es más complejo, pero no tenemos miedo y si hay crisis se afronta”.

Por último hizo hincapié en los pro yectos personales para este año. “Me voy a dedicar a mi música, a grabar nuevos temas como también un videoclip, ya que quiero darle mucha difusión a eso. También la idea es continuar con todo lo que es teatral que me gusta mucho”, detalló.

“Con la radio también voy a seguir, ya que es otro aspecto que estoy descubriendo y que me gusta cada vez más. Me permite cantar, hacer imitaciones, hacer notas y diferentes cosas que no había realizado antes”, afirmó la referente artística de la ciudad que se encuentra en instagram como Rosariobok y en youtube como Rosario Blanco.