Policia española adopta medidas para proteger a conductores de Uber y Cabify

La Policía tomará medidas de prevención discrecionales para proteger a los conductores VTC, tras los más de 150 vehículos atacados y diversos chóferes agredidos en la última semana de conflicto del taxi en Madrid, ha informado el presidente de la patronalUnauto, Eduardo Martín. Tras una reunión de casi dos horas y media con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, Martín ha criticado que no les haya recibido antes pero ha agradecido las contundentes medidas tomadas por la Policía desalojando esta mañana a los taxistas del Paseo de la Castellana, “que ponen de manifiesto que Madrid no es una ciudad que pueda ceder al chantaje”. “La violencia no es la solución y el taxi no puede sentarse a la mesa con coacciones y amenazas”, ha añadido.

Un grupo de taxistas que emprendía su marcha hacia el Palacio de los Deportes en el centro de Madrid para continuar con la manifestación ha perseguido a un conductor VTC en la calle Ventura de la Vega, mientras le increpaban “cucaracha”, “hijo de puta” y “vete de aquí”.

Los taxistas que estaban concentrados en la Puerta del Sol desde las 17 horas han comenzado su marcha hacia el Palacio de los Deportes en Goya, hacia la Calle Jorge Juan, donde la portavoz del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, asisten a un acto en recuerdo del Holocausto.

Los conductores catalanes de VTC han decidido esta tarde que se concentrarán mañana, martes, en la Plaza Sant Jaume de Barcelonaen defensa de los vehículos de alquiler con conductor y de sus empleos. Así lo ha explicado una de las portavoces de este colectivo, María José Delgado, que ha precisado que, con esta acción, pretenden reivindicar sus empleos el mismo día en el que el Govern aprobará el decreto que obligará a precontratar los servicios de un VTC con al menos 15 minutos de antelación.

– El conflicto que enfrenta a los taxistas y a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha llegado hoy al Congreso, donde PP y Ciudadanos han defendido la libre competencia en el sector del transporte urbano y han sido tachados por Podemos de “vendepatrias“. Para el PSOE, la situación que atraviesa Madrid, con los taxistas en huelga indefinida desde el pasado lunes, es sólo responsabilidad del Gobierno regional, encargado de regular el sector y “donde brilla por su ausencia el trabajo diligente, dialogante y eficaz”.

Los taxistas han interrumpido los cantos contra Garrido y el PP durante un breve momento para hacer un homenaje a Julen, el niño fallecido en Totalán, en un minuto de silencio con el que Sol ha enmudecido.Tras una ovación cerrada se ha vuelto a la tónica habitual.

El presidente de la patronal VTC, la asociación de vehículos con conductor Unauto, Eduardo Martín, ha cifrado este lunes en 150 los coches atacados, además de diversos conductores agredidos, durante la última semana de conflicto del sector del taxi.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa