Emotivo homenaje en la UOCRA a Jorge “Carozo” Trujillo a un año de su fallecimiento

Encabezados por el Secretario General de la UOCRA Seccional Mar del Plata, César Trujillo, quien se hallaba acompañado por integrantes de la Comisión Directiva y un centenar de trabajadores junto a delegados, descubrieron una placa en homenaje a Jorge “Carozo” Trujillo. De quien se cumpliera un año de su fallecimiento.

“Hemos vivido un momento especial en esta recordación a mi hermano Jorge, al cumplirse un año de su desaparición física. Él trabajó mucho por todos los compañeros constructores y esto era lo mínimo que podíamos hacer por él en esta fecha” dijo embargado por la emoción, César Trujillo al referirse al sencillo, pero emotivo acto cumplido en el hall de ingreso a la sede de la calle Olazábal.

No tuvo dudas Trujillo al afirmar que “sin ser maestro nos dejó una escuela en marcha ( el Centro de Formación Profesional de la UOCRA), además de viviendas para los trabajadores, una Obra Social adecuada al servicio de la familia” indicó para acotar que “esto es parte de lo que hizo “Carozo” que nos ha dejado una huella a seguir más que importante”

No olvidó rescatar “su lucha por generar trabajo. Nunca se cansó de golpear puertas para lograr ese sustento que es tan sagrado para el trabajador y así sostener a su familia. No tengan dudas que vamos a seguir en esa línea para que no le falte trabajo a ningún obrero de la UOCRA”

Finalmente Cesar Trujillo abogó por que “en este año político, esos dirigentes que defienden sus ideales no se olviden que la gente , que para poder subsistir necesita trabajar”