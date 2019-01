Bonifatti le marcó al Ministro Ritondo, que en vez de prohibir, hay que controlar

“No hay que prohibir, hay que controlar” sostuvo el concejal de Sumar por Mar del Plata Santiago Bonifatti al referirse a las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo que manifestaba que las fiestas electrónicas deberían estar prohibidas.

Bonifatti, quien en enero de 2017 había cruzado al Intendente Municipal Arroyo acusándolo de “improvisar” por su decreto que prohibía las fiestas de música electrónica, apuntó en este caso contra el Ministro Ritondo. “Dos años después Cambiemos nos demuestra que llegó al gobierno sin un plan de gestión y que cada decisión que toma parece una improvisación más, lo único que hace es perjudicar a vecinos, turistas y comerciantes”.

El Ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo lanzo en una conferencia de prensa brindada en los últimos días en la ciudad: “No tendrían que estar habilitadas las fiestas electrónicas”, apoyándose en los secuestros de sustancias que se realizan durante los operativos en estos eventos masivos.

En respuesta a eso el referente de Sumar recalcó que “a problemas modernos debemos encontrar soluciones modernas” y sostuvo “prohibir no es prevenir, es improvisar. Necesitamos de un estado presente que legisle de cara a todos los que viven y visitan Mar del Plata; si tuviéramos que regirnos por la lógica prohibitiva de Cambiemos no solo deberíamos apuntar contra las fiestas electrónicas, deberíamos ir tras los festivales de Reggae, de Rock, de Cumbia, las fiestas tradicionalistas de las ciudades vecinas, etc”.

“Los eventos masivos que se realizan en nuestra ciudad son generadores de empleo, tributan todos sus impuestos y se tornan un atractivo más para quienes eligen visitar nuestra ciudad durante la temporada de verano, prohibir por prohibir lo único que generaría es que estos espectáculos y quienes concurren a ellos se muden a otras ciudades quitándole oportunidades a la ciudad. Últimamente Mar del Plata es pionera en decirle que no a muchas oportunidades que no solo recaen en fiestas electrónicas, en febrero de 2018 se decidió no brindar seguridad a la productora que presentaría a la banda de rock “La Renga” en nuestra ciudad lo que provocó que este espectáculo y sus más de 30 mil fanáticos se trasladaran a la provincia de La Rioja generando pérdidas incalculables para el circuito económico de nuestra ciudad” sostuvo Bonifatti.

“Es necesario que nos involucremos en generar legislaciones modernas, atendiendo a que los tiempos cambian, Mar del Plata cambia y se transforma “; reflexiono Bonifatti y finalizo: “invito al Ministro Ritondo a reunirnos y trabajar juntos en políticas que sirvan para cuidar a chicas y chicos que eligen este tipo de eventos, atendiendo a que la intención es cuidar y no prohibir”.