Martín Sala y “Central” levantan la bandera del periodismo gráfico en medio de una revolución digital

En momentos en donde internet le gana cada vez más espacio al periodismo gráfico tradicional, “Revista Central” desde hace más de 6 años se encuentra imponiéndose poco a poco entre los lectores que al día de hoy siguen eligiendo esta forma de consumir periodismo. Martín Sala, un marplatense auténtico, editor de dicho medio, se entrevistó con “el Retrato…” y remarcó: “Somos una banda de inconformes que siempre está buscando mejorar”.

“Revista Central tuvo que ver con una etapa nuestra de maduración y de crecimiento, de evolucionar en gustos, de temas afines a cada uno y demás”, resaltó a la vez que agregó: “Nosotros tenemos muy claro que queremos tener una revista o medio para mostrar las cosas que nos parecen valiosas de Mar del Plata y que no tenían un espacio adecuado para ser mostrado”.

En tal sentido, Sala indicó que “se utiliza la palabra valiosa con mucho cuidado, porque no tiene una connotación económica, sino referida a cosas, empresas o personas que se destacan por lo que hacen, en su compromiso y en la vocación de hacerlas desde otro nivel”.

“En el 2001 se puso un espacio temático “La Fuga House”, en el cual primero nos fue muy bien, pero después nos fue muy mal y a fines de 2002 con Matías (Copic) , sin ningún plan, nos fuimos a Buenos Aires”, recordó el editor, en la extensa charla con “el Retrato…”, vaya paradoja a metros del Monumento a Bartolomé Mitre, aquel multifacético politico- escritor-periodista que fundara el diario La Nación.

En el marco de lo que fue el armado de la revista, recordó que le tocó el trabajo de mostrar el mono de la misma. “En la primera entrevista que voy, que hago la presentación ante una empresa de la ciudad de lo que va a ser Revista Central, me dicen que no va a andar, que es mucho para Mar del Plata y que no me van a acompañar con la pauta”, precisó.

“Salí incendiado de esa reunión, pero eso terminó redondeando la visión de la revista, es decir, entendimos que nosotros no queríamos hacer una revista para esto justamente y para esta forma de pensar”, agregó a la vez que aclaró que hoy llegaron al éxito “por haber sido coherentes con esta forma de pensamiento, aún cuando el inicio no fue fantástico y se tardó mucho tiempo en imponer”.

Además, se refirió a que “Mar del Plata es una ciudad muy rica en el plano de los medios, ya que la irrupción de los portales digitales ha hecho más democrático el ejercicio y el hecho de poder comunicar ideas y situaciones” y remarcó que, si bien el inicio de Revista Central “fue muy difícil, se sostuvo el timón, ya que la clave es que amamos lo que hacemos y la ciudad”.

“Hay un diseño, gente que hace fotografías, otros que hacen nota y producción, pero todos tenemos en común que nos gusta mucho hacer gráfica y a todos nos gusta mucho Mar del Plata. Cada uno desde su lugar, tiene un gran arraigo y cariño por la ciudad en la que vivimos, entonces el abordaje de los temas es mucho más rico porque a todos nos pegan”, expresó.

“HACEMOS UN PRODUCTO EQUILIBRADO ENTRE PUBLICIDAD Y CONTENIDO”

Consultado por “el Retrato…” sobre cómo manejan los espacios dedicados a publicidad y a periodismo, respondió: “Hacemos un producto que tenga un equilibrio entre publicidad y contenido. Tenemos que trabajar en un mercado publicitario muy golpeado dentro de un país y una ciudad con muchas dificultades, donde la publicidad es híper reactiva, desde el punto de vista que las cosas funcionan mal y los presupuestos se achican, se retrotraen”.

“En ese contexto tenemos que tener avisos, porque sin los mismos no podemos imprimir la revista y además nosotros queremos mostrarle a los marplatenses nuestro producto en un soporte de calidad”, afirmó el referente de Revista Central.

En relación a lo anterior, precisó que, si bien le gustaría tener más desarrollo de contenido en la revista que publicidad, los avisos lo llenan de satisfacción, “porque más allá de la referencia monetario que te puedan dar y su aplicación en el negocio, se fija un respaldo. Es decir, que una empresa de la ciudad, en un contexto macroeconómico muy difícil, te acompañe con un aviso tiene mucho valor”.

“Somos permanentemente agradecidos de esas cuestiones, tratando de tener una visión 360, sin quedarnos en la satisfacción de lo lindo que quedó la edición. Estamos siempre pensando en mejorarla, en qué hacer en el próximo año o en la que viene”, aseguró a la vez que definió a su equipo de trabajo como “una banda de inconformes que siempre está buscando mejorar. Si pones un nuevo aviso, indica que vamos bien”.

-¿Cómo ves el periodismo de Mar del Plata hoy?

-Lo que hacemos nosotros es dejar un registro de época mes a mes, no sé si eso cae en la definición concreta de periodismo. Respecto a la profesión de verdad en la ciudad, la irrupción de las tecnologías e internet ha permitido, entre las cosas positivas, que surjan muchas más expresiones y voces. Hoy cada persona con una mirada crítica puede dejar un registro y una visión crítica de un hecho concreto.

-¿Qué lugar ocupa el periodismo gráfico hoy en día?

-Yo muero en esto. Ha habido muchos intentos de hacer la revista digital, pero no quisimos, porque nos gusta la gráfica. Yo creo que las redes e internet tiene un límite que es lo inmediato en cuánto al golpe fuerte, pero si vos tenés que leer, entender un concepto o conocer a una persona no la vas a conocer en una bajada de un medio digital. Desde ese lugar, la gráfica no va a morir.

-¿Cómo se hace para salir de lo coyuntural?

-Muchas veces me encantaría escribir algunas cuestiones que te tenes que reprimir, porque no te podes ir a lo coyuntural, porque por ahí en dos días el tema cambia y queda desactualizado. Al salir una vez por mes el manejo y tratamiento de lo que vas a poner en el papel tiene que tener ese valor.

-¿Qué tienen pensado para este año?

-Este es un año de elecciones, por lo cual en esos momentos la revista siempre tiene un par de secciones dedicadas a mostrar y contar sobre los candidatos y exhibirlos. En las editoriales cada vez cuesta más emitir no una opinión de la ciudad que te rodea y con la que interactúas. Este año desde el equipo tenemos ganas de trabajar en una acción hacia la ciudad, es decir, en poder desarrollar alguna acción de bien para Mar del Plata involucrando varios actores. Queremos dejar una impronta en este invierno que tal vez sirva para ayudar a alguien.

