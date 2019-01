Un multitud marchó en Mar del Plata contra al tarifazo aplicado por el Gobierno Nacional

Por más de doce cuadras se extendió la multitudinaria marcha contra el tarifazo de la que tomaron parte organizaciones sindicales, políticas y sociales repudian en Mar del Plata el aumento del valor de los servicios públicos.

La movilización convocada por las dos CTA y la Federación de Camioneros, estuvo encabezada Pablo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli , Hugo Yasky y José Rigane entre otros dirigentes, más un centenar de integrantes de la CGT Regional Mar del Plata encabezados por Miguel Guglielmotti.

Turistas y marplatenses sumaron su descontento a la política económica que ha implementado el Gobierno de Mauricio Macri, agravado por el confiscador aumento a las tarifas

La movilización fue realmente multitudinaria y reunió a las dos CTA (la Autónoma y de los Trabajadores), a los referentes y las seccionales locales de los gremios que integran la CGT Regional Mar del Plata y a referente del Frente Sindical para el Modelo nacional, a la Multisectorial 21F y a agrupaciones de izquierda, además de incontables hombres y mujeres que se acercaron de manera autoconvocada al monumento a San Martín de Mar del Plata

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó que la manifestación está impulsada en solidaridad con “los trabajadores, los jubilados y muchos sectores más (que), no soportan más los tarifazos de este Gobierno y la pérdida del poder adquisitivo”. “Este frente sindical es el mismo que dijo no a la reforma laboral, no al 15 por ciento de paritarias en el 2018, no a las tarifas exorbitantes e irracionales que impone este Gobierno”, continuó.

Cabe remarcar que esta es la tercera que se lleva a cabo desde que el Gobierno nacional anunció, los últimos días de 2018, nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y transportes públicos. La manifestación que se desarrolla cada jueves de enero en una ciudad diferente, fue convocada por las dos CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional y contó desde su primera edición, en Buenos Aires, con la participación de organizaciones sociales, barriales y agrupaciones gremiales y de consumidores. Una segunda fue realizada en Santa Fe. La central fue en Mar del Plata, pero tuvo sus versiones en el Partido de la Costa.

La movilización terminó con un acto frente a la plazoleta Almirante Brown. “Estamos muy satisfechos porque es una convocatoria muy grande y eso quiere decir que todos los dirigentes que nos opusimos a los tarifazos y a este modelo económico vamos por buen camino, porque la gente responde”, destacó Pablo Moyano.

Por su parte Micheli, señaló: “Esto va camino a un paro nacional porque las marchas que hemos hecho en distintos lugares del país van mostrando que hay un hartazgo de los argentinos. Se descarga todo el peso de la crisis sobre los jubilados, trabajadores y comerciantes”.