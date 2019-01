Llamado a la unión nacional: A esto lo arreglamos entre todos los argentinos , o no lo arregla nadie

Al término del encuentro realizado en Mar del Plata , los dirigentes dieron a conocer un comunicado de prensa que titularon “Manifiesto de la unión nacional para la dignidad del pueblo argentino”

En el mismo señalan de manera textual:

Proclamamos el imperativo frente a la situación gravísima que atraviesa nuestro país: trabajar por la unión nacional. Un deber de las fuerzas políticas, económicas y sociales con la sociedad con metas concretas. Nuestro país dividido en contra de sí mismo no puede sostenerse. Somos conscientes de la etapa dolorosa que está atravesando la mayoría del Pueblo argentino. Queremos contribuir a encontrar el camino para salir de esta encrucijada en donde las promesas falsas ya no tienen lugar para engañar. Se necesita una alternativa creíble, realista y justa. Este sinceramiento ha de ser el punto de partida para la larga marcha que iniciaremos este año. Debemos reconstruir la esperanza y el bolsillo de nuestra gente.

La pérdida del poder adquisitivo de los que tienen trabajo, la inflación que sigue creciendo y batiendo records históricos, el paulatino aumento de la desocupación, la impotencia para poner en práctica un plan para reconstruir productivamente nuestro país indican la necesidad de cambiar el rumbo. La lucha contra la pobreza y la marginación no se logran con el aumento permanente de las tarifas de los servicios públicos, medicamentos, alimentos y todo lo necesario para una vida digna. La restricción del acceso a la alimentación y educación de grandes sectores de la sociedad, como nunca se vio antes, son causas del crecimiento de las desigualdades y la injusticia social.

Por eso antes de desarrollar algunas ideas centrales abrazamos fraternalmente a nuestros hermanos que habitan nuestra patria y están cada vez más descorazonados para vislumbrar un horizonte de esperanza. Tenemos la obligación de poner en práctica otras ideas para los desafíos y complejidades del siglo XXI para reconstruir productivamente nuestra Patria contra la especulación y usura financiera.

No tenemos rencores y lo urgente es ayudar a planificar la alternativa para salir de este atolladero. Basta de tirar piedras y cavar trincheras. La unidad nacional es posible y necesaria para alumbrar el futuro

La situación del país es de tal gravedad, lindante con la descomposición que debemos iniciar la marcha con ideas claras y distintas a las que ejecutaron los últimos gobiernos. Los rumbos no se agotan en la consideración del déficit fiscal, ni solo en variables económicas divorciadas de la realidad. El deber democrático es crear la igualdad de oportunidades para que cada argentino pueda progresar individual, familiar y comunitariamente. Todos debemos ceder y en primer lugar la minoría que acumula y acumula riqueza mientras los sectores medios y bajos caen por un tobogán.

Nuestra obligación es proponer un proyecto nuevo que esbozaremos en este documento. No nos conformamos con la queja, con la confrontación estéril entre quienes reivindican un pasado inmediato indefendible y los que apoyan los reiterados fracasos del actual gobierno. No podemos perder más tiempo en esas estupideces.

Los que venimos del peronismo sabiendo y aceptando que debemos asumir muchas culpas, creemos en la recuperación del campo nacional y convocamos al radicalismo, a la izquierda moderada y a los conservadores de raíz productiva para intentar juntos forjar un proyecto colectivo.

No creemos que la responsabilidad de nuestra decadencia debamos depositarla ni en el populismo ni en el neoliberalismo, no son las etiquetas las que definen valores sino la capacidad de articular el estado con lo privado, la libertad de la empresa con la dignidad del trabajador y esas relaciones necesitan ser reformuladas en el contexto de la modernidad. Somos conscientes que demasiados espacios institucionales necesitan ser revisados, ningún sector ni empresarial ni sindical está en condiciones de tirar la primera piedra, todos y cada uno debemos estar convencidos de que ceder espacios, beneficios y prebendas es la única manera de revitalizar a nuestra sociedad.

El enemigo no es una ideología sino tan solo una limitación, la de todos aquellos que se creen dueños de una verdad indiscutible, tercos y omnipotentes. Ocupamos el espacio de los que tienen una mentalidad abierta, de los que asumen la necesidad de trabajar por un proyecto común y participamos de la convicción de que solo es posible lograrlo si lo intentamos entre todos.

Las dos últimas gestiones presidenciales se igualan en ineficiencias para cambios estructurales y corrupción. No discutiremos quien fue más nefasto. Sobran evidencian de ambos fracasos. De esa decadencia saldremos con una nueva alternativa, la ilusión realista que solo con algo nuevo puede ofrecerse a nuestro país y a la ciudadanía persuadiéndolos que debemos salir del justificado escepticismo que angustia, amarga y apesadumbra.

Estamos obligados a ofrecer una salida, una opción digna de ser votada con pasión y con ganas, una propuesta que nos permita ir a la urna a derrotar el pasado y no tan solo a expresar el miedo.

Para ello elijamos los mejores hombres, provengan de donde provinieren, acopiemos la mayor cantidad de materia gris, todo juzgado por sus genuinos valores en plenitud y no por subalternos intereses políticos, influencias personales o bastardas concupiscencias.

En la crisis más honda de nuestro país en el 2001 hubo diálogo amplio con partidos, organizaciones productivas, gremiales y espirituales. Y un equipo económico que bajo el timón de Roberto Lavagna y un equipo que lo supo acompañar lograron enderezar la nave y evitar el colapso final.

La unidad nacional, que es un mandato constitucional, y la reconstrucción productiva debe partir de un gran acuerdo y de él derivarán otros acuerdos como el económico y social, un acuerdo sobre educación, sobre salud, seguridad, política exterior y el rol del Estado con una reforma institucional y republicana.

Dentro del acuerdo económico y social y dada la coyuntura tenemos que proponer un acuerdo de precios y salarios porque todos los países que tuvieron problemas similares a Argentina: Chile o Israel o México lo lograron. Todos los países que tenían este círculo vicioso donde el ajuste de precios iba contra los salarios y después el ajuste de los salarios iba contra el ajuste de precios, lo pararon con un acuerdo económico y social a través de un pacto de precios y salarios que involucra a sindicatos, empresarios y al propio Estado.

Es importante destacar en este sentido que el FMI ha establecido un programa de gobierno (que todos sabemos el costo social que tienen este tipo de planes) y donde la política monetaria pasa a ser una herramienta fundamental, según ellos, para controlar la inflación, y se llega a hablar de emisión monetaria cero, lo cual trae aparejado lo que sufrimos hoy de altas tasas de interés y falta total de crédito. Y acá encontramos otro círculo vicioso más. Además de aquel entre precios y salarios hay otro entre tasa de interés y tipo de cambio. Si se baja la tasa de interés, sube el tipo de cambio. Si se sube la tasa, baja el tipo de cambio. Ahora, si sube el tipo de cambio, pasa a ser una variable más del ajuste de precios. Es otro círculo vicioso. El programa del FMI es más monetario que fiscal. Si bien en lo fiscal el gobierno se comprometió ante el FMI tener un déficit primario cero (hablamos del déficit antes de pagar los intereses) todos sabemos (incluso el FMI que ello es incumplible. Lo que si se va a cumplir a raja tabla es con el pago de intereses. Porque todo lo que nos ahorramos en sueldos de empleados públicos, en las jubilaciones, en la obra pública, en los subsidios vía las tarifas, se utiliza para una gran transferencia de ingresos del sector productivo al financiero. El pago de intereses se triplicó, mientras los gastos primarios se redujeron en relación a la inflación.

Si se quiere credibilidad en el exterior para que Argentina pueda ser elegible tanto para invertir como para financiar, este acuerdo político y social del que hablábamos, se vuelve imprescindible. Con un nuevo modelo integral y esbozado el plan sostenido por el acuerdo político y la revalorización de constituir un Estado inteligente y eficaz las metas son realizables

Sin cambio de rumbo no habrá estabilización. Con respecto a la transición en términos de tasa de inflación, se habla de tres herramientas fundamentales para el modelo FMI: la herramienta fiscal, la herramienta monetaria que significa una tasa real en pesos que debe estar alrededor del 9/10% por encima de la inflación. Así que con una inflación estimada por el gobierno en un 23% (en nuestro caso en un 35% de piso) también tendríamos un piso de inflación del 45%.-con lo que se le torna imposible al gobierno una política de mediano plazo tendiente a bajar la tasa de interés. Esta tasa de interés a la que se hace mención es la tasa a la que se les paga a los inversores en plazos fijos, letras del tesoro. Cuando esto se corre al costo de financiamiento de las Pymes, personas físicas, prestamos consumo, tarjetas de crédito, son tasas que no van a bajar del 70% anual con lo que ya sabemos cómo terminan este tipo de experiencias, achicamiento de la producción, mayor desempleo y pérdida de poder adquisitivo en el ingreso por salarios.

Los posibles inversionistas a los que podríamos recurrir a partir del 2020 piden reformas estructurales: fiscal, laboral, y previsional.

Por estos factores, entre otros, es que urge trabajar en la unión nacional, un pacto económico y social para revertir la carrera de precios y lograr los equilibrios macroeconómicos en un plazo aproximado de seis meses y se puedan establecer nuevas reglas de juego.

1.- Implantarse un razonable control de capitales que regulan la mayoría de los países capitalistas. De la Argentina salen los capitales que quieren y por eso tenemos el problema de fuga. Debe quedar claro que el FMI cuando presta, no presta para financiar fuga de capitales. Ese va a ser un primer inconveniente gravísimo. Por eso hay que establecer un control mínimo como existe en cualquier parte del mundo.

2.-La defensa del trabajo argentino. Trabajar sobre los valores agregados que produce argentina. Hoy nuestra industria está trabajando con un 40% de capacidad ociosa. La industria representa sólo el 14% del PBI que hasta hace poco tiempo era del 20% y deberíamos llegar a un 40%. Defensa del trabajo argentino a través de pautas arancelarias, defensa ante el dumping de las potencias, que defiendan el trabajo ante las importaciones sin límite, y estableciendo un programa que no sólo defienda a los argentinos sino también pueda producir a precios competitivos.

3.- Un acuerdo con el FMI que reestructure nuestra deuda. Con respecto a la administración de nuestra deuda externa, merece un capítulo aparte que luego vamos a analizar.

4.- Recuperar el crédito interno. Hoy es el 12% del PBI cuando normalmente en Argentina no baja del 30%. ¿Por qué? Porque la política crediticia que da el BCRA a través de los encajes, y a través de absorber dinero con letras del tesoro y las leliq, absorben toda la capacidad crediticia de los bancos con altísimas tasas de interés y nosotros lo que proponemos es que haya una política monetaria que vaya liberando esos fondos para que el sector privado (fundamentalmente las Pymes y las personas físicas) puedan acceder al crédito y la generación de un círculo virtuoso de producción.

5.- Discutir la política de subsidios energéticos y el precio de las tarifas. No hay país en el mundo que no subsidie energía y transporte. En el informe del FMI país por país, desde China a cualquier país insignificante, hay subsidios a la energía y al transporte. En el 2015 llegaron a ser 20.000 M de dólares x año (4/5 % del PBI) prácticamente todo el déficit primario y hoy la paradoja del gobierno de Macri que, a pesar de haber aumentado en algunos casos hasta el 2500% las tarifas, sigue subsidiando a las grandes petroleras, y a los distribuidores de energía. Acá tenemos un doble costo: la gente no puede pagar las tarifas y el Estado sigue subsidiando. Hay que discutir esta política como política de Estado.

En resumen, lo que proponemos es un cambio de modelo que se base en el cambio de paradigma político en el que la grieta no sirve para nada mucho menos para gobernar y es por ello que lo primero debería ser constituir la unión nacional para que la Argentina sea un país vivible para los argentinos y elegible para invertir y desarrollar. En definitiva lo que proponemos es una agenda de crecimiento que sabemos a las claras cómo llevarla a cabo.

Los cuatro pilares del nuevo modelo económico: el resultado fiscal que deberemos tener un resultado primario equivalente al crecimiento del PBI para que se pueda financiar y reducir a través del tiempo, el costo de financiamiento del Estado. El segundo pilar es el tipo de cambio: se deberá tener un tipo de cambio que sea de equilibrio tanto para la industria nacional como para los salarios. El tercer pilar es el superávit de la balanza comercial y en cuatro lugar que el BCRA establezca una política monetaria crediticia que permita recuperar el crédito para las economías regionales las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) y a personas físicas con préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios.

Finalmente, deseamos exhortar a todos los compatriotas para que, obrando con la mayor grandeza, echen a la espalda los malos recuerdos y se dediquen a pensar en el futuro y en la grandeza de la Patria, que bien puede estar desde ahora en nuestras propias manos y en nuestro, propio esfuerzo. La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no debe participar y colaborar. Este problema como sea ha dicho muchas veces, o lo arreglamos, entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. Hacemos un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo.