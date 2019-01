Guillermo Volponi fundamentó su abstención en la disputa de Uber y los taxistas

Luego de la aprobación de la ordenanza que endureció las sanciones para quienes realicen una actividad de transporte no habilitada, el concejal de CAMBIEMOS Guillermo Volponi lamentó que no se haya podido zanjar un debate profundo para la ciudad acerca de la conveniencia o no de la aplicación de nuevas plataformas tecnológicas al sistema de transporte.

En ese sentido, Volponi entendió que “quedó muy claro que hace falta un debate serio en el que se pudieran expresar todos los actores del sistema actual (taxistas y remiseros), los usuarios y los que eventualmente pudieron ser parte de la prestación del servicio (empresas con plataformas informáticas). Ese debate hubiera arrojado una síntesis concluyente y consensuada sobre cómo proceder sin perjuicio de ninguno, algo que en este caso no se pudo lograr”.

Frente a este escenario, en el que se votó sobre tablas un proyecto de ordenanza que no tuvo tratamiento en comisiones para ser analizado, y sin una discusión más amplia y con las partes involucradas al igual que los usuarios, es que el concejal del PRO se abstuvo al momento de la votación.

“La cuestión de Uber era como un tsunami al que todos lo veíamos venir hasta que llegó, desembarcando con la aplicación de un día para el otro. Y en ese punto, no comparto el mecanismo elegido por la empresa para su irrupción en el mercado, porque soy un convencido de que todos debemos ser respetuosos del Estado. Y en este caso no se lo respetó”, señaló Volponi.

Al respecto, consideró “legítima la sensación que tuvieron los taxistas y remiseros, quienes se sintieron damnificados directos de la situación”; en tanto que opinó que “también se debió hacer mayores intentos para escuchar la postura de los marplatenses en general, ya sea a quienes usan el servicio como a los que se inscribieron para ser choferes, intentando mejorar su situación laboral actual”.

Finalmente, el concejal de CAMBIEMOS consideró que la redacción de la ordenanza votada le resultó suficiente para tener que abstenerse al momento de emitir el voto, y esto no significa estar a favor o en contra de algunas de las partes, sino que las formas en las que se propició el tratamiento del tema no fueron las que el vecino marplatense merece, además de que se abre la puerta a que por su contenido, pueda ser observada inconstitucional.