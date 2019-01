Alvarado cayó por 1 a o ente Deportivo Roca en la fase de la Copa Argentina

El arquero de Deportivo Roca fue la gran figura de la noche en el “Luis Maiolino”, se encargó de ahogar una y otra vez el grito de gol marplatense para darle a su equipo y sumado al gran derechazo de Guillermo Aguirre en la primera parte, formaron un combo que le dio el triunfo por 1 a 0 a los de Río Negro sobre Alvarado en el partido de ida de la segunda fase preliminar de la Copa Argentina. El conjunto de Mauricio Giganti, con un mix de habituales titulares y suplentes, hizo méritos para traerse al menos un empate y ahora deberá ganar en el Minella, el lunes a las 21, para meterse nuevamente en los 32avos de final.

La única diferencia en el primer tiempo, fue ese derechazo letal de Guillermo Aguirre, apenas pasado el cuarto de hora, que rompió el cero. Porque antes y después, fue un partido parejo, en el que los dos tuvieron situaciones y el empate era el resultado que mejor se adaptaba al desarrollo. Pero el fútbol se gana con goles y Deportivo Roca se fue al vestuario 1 a 0, porque el tiro libre de Prioreschi fue bien despejado dentro del área, pero no hubo nadie en el rebote y el central llegó a la carrera para sacar un remate inolvidable, fuerte, que pasó entre mucha gente y se clavó contra el caño izquierdo de Matías Degrá que sólo atinó a mirar.

El arranque había favorecido al “torito” que presionó alto, no dejó jugar cómodo al local y se mantuvo lejos de su arco. Sin embargo, los de Laspada demostraron que con poco podían llegar y generaron dos jugadas rápidas, con Prioreschi como protagonista. En la primera, le erró por poco al arco y en la siguiente arrancó con un caño en la mitad de la cancha y terminó con un remate en diagonal llegando al área chica que despejó bien el arquero. El que se empezó a lucir de a poco fue el “uno” de Roca, que antes del gol le ahogó el grito a Lucero que había anticipado muy bien un centro bajo de Gentile y ya con el 1 a 0, sacó de manera increíble un cabezazo al piso de Tomás Mantia que tenía destino inexorable de red.

En el complemento, el dueño de casa estaba cómodo con la ventaja y se retrasó. No tuvo en cuenta que Alvarado se lo iba a llevar por delante y en 15′ le generó varias chances de gol que no llegaron a buen puerto por las fallas en el último pase o las buenas intervenciones del arquero Di Grazia. Giganti empezó a mover el cambio para darle frescura al ataque, pero Deportivo Roca no dejaba espacios y cuando se podían sacar un hombre de encima aparecía otro para desactivar los intentos. En la primera pelota que tocó, Rodrigo Depetris se hizo cargo de un tiro libre en el borde del área y le sacó pintura al ángulo derecho.

El trámite favorecía a la visita y Roca sintió el desgaste, pero seguía faltando el toque final. El ingreso de Emanuel Urquiza fue importante en la banda derecha, pero el capitán tampoco pudo aportar esa claridad en los metros finales. En los últimos minutos, en su afán por ir a buscar, Alvarado dejó espacios y se hizo de ida y vuelta, el local no tuvo aire para aprovechar las contras que le quedaron y en la más clara chocaron contra una buena respuesta de Degrá y la mala resolución de Prioreschi en el rebote. Sin embargo, el cierre de la película tenía destinadas dos participaciones más de Di Grazia que se llevó el rol protagónico. Primero, el arquero se hizo enorme para sacar un tiro libre de Mantia que se le colaba por encima y en la última, cuando habían pasado cuatro minutos de descuento, se jugó la vida ante Emiliano López que recibió de Depetris, el “Colo” no pudo controlar bien con el cuerpo y el arquero selló la victoria de su equipo.

Quedan 90 minutos por delante y Alvarado mostró tener con qué para revertir la serie. Ahora deberá hacerlo en el José María Minella el próximo lunes, y tendrá que cuidarse porque vale el gol de visitante y un tanto rionegrino lo obligará a hacer tres para seguir en carrera.

Síntesis

Deportivo Roca (1): Lucas Di Grazia; Juan Cifuentes, Luciano Roberti, Guillermo Aguirre y Pablo Ostapkiewicz; Gastón Portiño, José Lincopán, Fernando Fernández y Maximiliano Prioreschi; Kevin Guajardo y Hugo Prieto. DT: Mauro Laspada.

Cambios: ST 0′ Joaquín Alderete por Ostapkiewicz, 23′ Gonzalo Garavano por Portiño y 39′ Facundo Ruiz por Prieto.

Alvarado (0): Matías Degrá; Alejandro Espinoza, Martín Quiles, Tomás Mantia y Fernando Márquez; Darío Stefanatto y Matías Caro; Gaspar Gentile, Brian Visser y Gonzalo Lucero; Emiliano López. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 14′ Julián Bonetto por Lucero, 20′ Emanuel Urquiza por Espinoza y 25′ Rodrigo Depetris por Visser.

Goles: PT 16′ Aguirre (DR).

Árbitro: Bruno Bocca, de Bahía Blanca.

Estadio: Luis Maiolino.

Partido de vuelta: Lunes 21hs

EN BUSQUEDA DE LOS 13 EQUIPOS

Esta fase de la competencia determinará a los 13 equipos del interior del país que jugarán la ronda final de la presente edición de la Copa Argentina de fútbol.

A su vez, los resultados de los choques de ayer fueron los siguientes:

Deportivo Madryn 2 – Sol de Mayo de Viedma 1.

Crucero del Norte de Posadas 1 – Boca Unidos de Corrientes 2.

Atlético Paraná 1 – Defensores de Villa Ramallo 1. Juventud Unida de Gualeguaychú 0 – Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0. Sportivo Belgrano de San Francisco 1 – Estudiantes de Río Cuarto 0.

Douglas Haig de Pergamino 1 – Deportivo Camioneros de Luján 0. Altos Hornos Zapla de Jujuy 1 – Gimnasia y Tiro de Salta 0.

Sportivo Estudiantes de San Luis 1 – Sportivo Desamparados de San Juan 0.

El domingo pasado comenzó la Segunda Fase Preliminar del Federal A con cuatro partidos, en cuya ida estos fueron los resultados:

San Jorge de Tucumán 3 – Unión Sunchales 3. Deportivo Maipú de Mendoza 2 – Huracán Las Heras de Mendoza 1. Sarmiento de Resistencia (Chaco) 2 – Chaco For Ever 1. Sansinena de General Cerri 1 – Villa Mitre de Bahía Blanca 1.

Los encuentros de vuelta se jugarán entre el domingo y el lunes venidero y, si al cabo del segundo partido hay igualdad de puntos y goles, pasará de ronda el conjunto que haya anotado más tantos en condición de visitante, mientras que si persiste el empate el pasaje a la próxima fase se definirá con tiros desde el punto penal.