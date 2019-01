Pablo Moyano anticipó que “esto terminará en un paro nacional” que no pasará de marzo o abril

En la previa de la Marcha Nacional contra los Tarifazos que se realiza este jueves en Mar del Plata, se realizó una conferencia de prensa para ratificar la movilización popular en todo el país. La concentración será a las 19hs en Luro y Mitre, finalizando con un acto y la lectura de un documento unificado. En la oportunidad Pablo Moyano anticipó de “de marzo o abril no va a pasar un paro general, para demostrarle al gobierno la bronca y el rechazo que hay de la gran mayoría de los argentinos”.

Esta mañana, en la sede del Sindicato de Camioneros estuvieron presentes el Pablo Moyano (Frente Sindical), Pablo Micheli y José Rigane (CTA Autónoma); Roberto Baradel (CTA de los Trabajadores) y representantes de todas las organizaciones que convocan a esta movilización, que se vienen realizando todos los jueves en diferentes puntos del país. También estuvieron presentes Miguel Guglielmotti y Adriana Ronzelli, autoridades de la CGT egional Mar del Plata.

Moyano remarcó que “será multitudinaria, con todos los sectores de trabajadores, jubilados y movimientos sociales que la están pasando mal con este modelo económico. Día a día en todo el país siguen creciendo las movilizaciones en rechazo a este modelo económico. El compromiso de esta multisectorial es seguir confrontando con el ajuste, peleando contra todas las políticas que tratan de sacarle cada vez más a la clase trabajadora”

Por su parte, Baradel dijo que este plan de lucha “se da por la aplicación de tarifas que son irracionales, que lo único que hacen es seguir esquilmando los bolsillos de la gran mayoría de los argentinos en beneficio de algunas pocas empresas que fugan dólares al extranjero y no invierten en Argentina. El Gobierno tiene que parar con este tarifazo. Si no paran, nosotros no vamos a dejar de salir a protestar y nos vamos a organizar con todos los sectores sindicales, sociales, de las pequeñas y mediana empresa, de defensa de consumidores, comerciantes y productores de la agricultura familiar que hoy se ven terriblemente afectados por las tarifas irracionales y un plan de ajuste feroz”.

Micheli destacó que “cuando planificamos estás marchas en todo el país, sabíamos que iba a explotar en todos lados porque los y las trabajadoras están desesperados, esperando que nos pongamos el frente de esta pelea porque no se soporta más la situación de crisis que estamos viviendo. Hay que derrotar este modelo con la movilización popular, con la mayor unidad y con la convicción que se puede vivir de otra manera en Argentina”.

Para finalizar, el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane dijo que “pagamos una tarifa imposible de abordar con nuestros ingresos, porque el actual modelo energético basado en la privatización y en la extranjerización de la década del ´90 favorece a los grupos multinacionales en perjuicio del pueblo argentino. Hoy será una jornada multitudinaria como demostración de que el pueblo no aguanta más este modelo de ajuste”.

PARO GENERAL

Por último, Moyano dijo que “en marzo, cuando la gente regrese de sus vacaciones, vea el techo de las paritarias y que este modelo económico sigue ratificándose, va a terminar en un paro general. No vamos a poner una fecha hoy, pero de marzo o abril no va a pasar un paro general, para demostrarle al gobierno la bronca y el rechazo que hay de la gran mayoría de los argentinos”, cerró.