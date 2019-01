Ariel Ciano: “Esta realidad nos obliga a rediscutir el sistema de transporte local”

“El mal estado de las calles, la falta de sincronización y el mal funcionamiento de los semáforos, sumado a la superpoblación de vehículos que provoca la temporada alta, atentan contra el ánimo de la gente, de por sí caldeado por la suba de impuestos y la falta de trabajo. En este contexto, la llegada de Uber sólo atenta a sumar un nuevo problema para Mar del Plata”, enumeró el dirigente Ariel Ciano quien remarcó que “Uber no es una aplicación más, sino que involucra a chóferes y vehículos llevando personas de un lugar a otro, sin los controles y obligaciones que tienen los remises y taxis, siendo algo peligroso porque nadie está exento de cometer una equivocación o padecer un siniestro”.

El concejal del Frente Renovador fue tajante en su defensa a los trabajadores del volante y a su vez, al cuidado del pasajero. “En tiempos en los que la desocupación es cada vez más preocupante, si no se garantiza una igualdad de condiciones con respecto a los taxis y remises, Uber brinda un servicio que implica una competencia desleal y se abre así una puerta a la precarización laboral, por lo cual, se pone en riesgo a miles de familias que hoy se sostienen con el sueldo de trabajadores taxistas y remiseros, así como de los dueños de la licencias”, señaló el ex fiscal quien a su vez remarca que “esta nueva realidad obliga a todos los sectores a encarar una rediscusión del sistema de Transporte local en todos sus aspectos, ya sea que los colectivos tengan pisos bajos garantizando una mejor accesibilidad, tengan mayores frecuencias, recorridos y plantear seriamente un sistema de bicisendas no sólo para la costa, sino pensado en todos los barrios de la ciudad uniendo puntos estratégicos como universidades y lugares de trabajo, esparcimiento o salud”.

Ciano también aseguró que “la tecnología es muy positiva y de hecho, cada vez hay más taxis y remises que ofrecen contratar un viaje vía web o a través de una aplicación digital y eso es saludable. Claramente, la modalidad del servicio de Uber no es el problema, sino que no lo ofrezca dentro del marco de la ley”. De hecho, recordó que el año pasado desde su banca, presentó un proyecto para que se regule y grave impositivamente a las plataformas digitales que ofrecen alojamiento y servicios turísticos, “porque afecta competitivamente a operadores turísticos, hoteleros, martilleros y miles de trabajadores que se desempeñan en estos sectores”.

Por último, el referente massista señaló que “situaciones como estas nos muestran que el camino es simplificar la burocracia y las cargas al que está habilitado y actúa conforme a la ley, incluso pensando en la disminución de las tasas, porque una sociedad funciona mejor cuando cumplir la ley se hace posible y razonable. En la legalidad ganamos todos, el que da trabajo, el que lo recibe y los usuarios que pueden disfrutar del servicio en forma más segura”.