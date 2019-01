Elizabeth Melo, la marplatense que se lleva todas las miradas en las redes sociales

Con casi 100 mil seguidores en su perfil de instagram “holasoyrubia”, la joven modelo publicitaria y electa como 61° fallera mayor de la Falla Valenciana, Elizabeth Melo, gana popularidad día a día en los distintos medios, luego de una sensual producción de fotos en la costa de la ciudad. En ese marco, la marplatense dialogó con “el Retrato…” y realizó un análisis de su carrera así como también analizó la situación de dicha profesión hoy en día.

Elizabeth Melo cursa el cuarto año de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es estudiante de canto, teatro y modelo publicitaria desde hace aproximadamente 9 años. “Con las redes sociales me vi sorprendida con la cantidad de seguidores que empecé a sumar por las publicaciones que iba haciendo”, resaltó.

“En un momento empecé a sumar alrededor de 10 mil seguidores por mes y eso me hizo llamar la atención para volver al modelaje. El gran funcionamiento que están teniendo las redes sociales me hizo replantear un poco sobre si podía hacer las dos cosas a la vez, que es lo que estoy haciendo actualmente”, sostuvo la estudiante de psicología.

La joven, que fue llamada por diversos medios nacionales para hacer algunas fotografías como así también por diversas productoras teatrales, recordó que hizo dos cursos de modelaje, ya que consideró que, “más allá que uno pueda posar y sacarse fotos, la formación es lo más importante en esta carrera, que enseña en muchos casos a conocerse una misma”.

Seguidamente, la joven hizo hincapié en que ella tomó la decisión de priorizar la carrera de psicología en su momento por sobre el modelaje y no irse a vivir Buenos Aires. “Esto de las redes sociales me sorprendió y todavía me sigo replanteando muchas cosas, pero este año voy a adelantar lo que más pueda de psicología para después ver qué hago”, señaló.

“Para el verano la idea es prestarle un poco más de atención a la parte artística que siempre la dejé en segundo plano, pero que en realidad tengo muchas ganas de hacerla”, refirió la joven de 25 años que también fue electa como Reina de Santa Elena en 2015.

Por otra parte, se refirió a las posibilidades de triunfar en este mundo del modelaje en Capital Federal y manifestó que “las oportunidades, más allá que se dan, se crean, pero Mar del Plata es un ambiente mucho más chico para ello. Por eso, la decisión de ampliar horizontes y formarme en teatro, canto y demás, porque si me quedo con el modelaje solamente es un ambiente más acotado”.

“Muchas veces en los castings se pide un medida determinada de altura o ciertos rasgos genéticos que uno no puede controlar ¿Por qué se demandan estereotipos cuando la moda tiene que ser para todos y todas? En Mar del Plata sucede mucho eso, pero este cuestionamiento lo están haciendo varias personas, por lo que ayuda a ampliar horizontes”, sostuvo.

-¿Te sentiste alguna vez limitada?

-La altura sentía que me limitaba un poco, mido un metro y 57 centímetros. Muchos me decían que, como era bajita, no podía ser modelo, pero con esta revolución que se está dando uno se cuestiona esos postulados tan firmes.

“Si uno le pone ganas y da todo se pueden llegar a un montón de oportunidades para un montón de chicas, no importa peso, altura, medida y demás. El modelaje en Mar del Plata de esta forma puede ir creciendo”, detalló la joven que fue también postulante a reina de varias fiestas que se realizaron en la ciudad y electa como 61 fallera mayor de la Unión Regional de Mar del Plata, que representa a la Falla Valenciana.

61 Fallera Mayor de la Unión Regional de Mar del Plata

En relación a su reinado, confesó: “Me ayudó mucho porque me enseño a comunicarme, al trato continuo con la gente, a conocer distintas localidades y las identidades que cada lugar tiene” a la vez que destacó que en la realidad de hoy “afortunadamente para elegir soberana no se basan en ningún parámetro de belleza determinado, cuando antes se trabajaba eso implícitamente”.

“Ahora se están eligiendo soberanas que tengan amor por la fiesta y por eso que quieran representar como así también que sepan comunicar”,remarcó la joven marplatense y añadió que también percibe “una lucha muy grande con la eliminación de reinas y princesas en el país”.

En relación a lo anterior, confesó: “No estoy de acuerdo, porque desde mi experiencia puedo afirmar que no son certámenes de belleza en comparación a los internacionales” y explicó que en el país “las sobernas no se equiparan a eso sino que se elige otra cosa. Es decir, buscan chicas que quieran comunicar y representar un evento o ciudad determinado como también que sientan amor por eso y sobre todo se hace hincapié en la tarea de promoción turística”.

Por último, la modelo de la ciudad que figura en las redes sociales como “holasoyrubia” expresó: “En Mar del Plata pude cumplir con representar la Falla Valenciana y fui postulante a otras fiestas como también soy profesora de pasarela de las postulantes a Reina de las Colectividades en 2017 y Reina Castilla y León en 2016”.