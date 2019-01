El Presidente anunció que firmará un decreto de necesidad y urgencia para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico.

El presidente Mauricio Macri realizó el anuncio de que firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para recuperar bienes de la corrupción. El mensaje fue dado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y en ese marco el jefe de Estado dio a conocer que pondrá en marcha las medidas necesarias para destrabar el proyecto de ley de extinción de dominio, un instituto jurídico dirigido a que el Estado recupere los bienes de origen o destino ilícitos.

“Hoy voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio para que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que la corrupción y el narcotráfico se llevaron”, enfatizó este lunes el jefe de la coalición oficialista Cambiemos acompañado por los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich.

“Estamos hablando de mafias, crimen organizado y la corrupción que se llevaron plata de todos los argentinos, plata que necesitamos para combatir la inseguridad, para construir más escuelas y obras para mitigar las inundaciones”, siguió Macri al tiempo que especificó que no solo se trata de dinero sino también “de autos, barcos, campos y obras de arte”.

“Está claro que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para salir adelante y no puede ser que uno vivos cometan delitos que no podemos permitir más…los delincuentes, los mafiosos y los corruptos no tienen límites, son capaces de cualquier cosa…por eso desde el primer día estamos dando esta lucha para terminar con esto”, prosiguió.

Una vez confirmado que rubricará el DNU, dijo: “Con este régimen de extinción de dominio estamos dando un paso adelante para que la Justicia pueda avanzar más rápido“. Y agregó: “Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y el proyecto está estacando y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo”.

“Le pido también a los jueces y fiscales su apoyo con este compromiso con la verdad y la transparencia”, enfatizó para luego subrayar: “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente y que sepan que en la Argentina de hoy el que las hace las paga”. Para cerrar, dijo: “Mi compromiso es seguir trabajando para que los ciudadanos sepan que su esfuerzo vale”

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo había intentado impulsar el proyecto de ley en cuestión a lo largo del año pasado pero no logró el apoyo requerido por parte del Congreso. En agosto último, el Senado dio media sanción a la iniciativa sobre extinción de dominio. La misma volvió a Diputados para su segunda revisión, con los cambios acordados por la oposición, pero Cambiemos rechazó esas modificaciones y el debate se estancó.