The Beats , en sus 30 años, homenajea a The Beatles

The Beats festeja sus 30 años de homenaje a The Beatles y llegará a Mar del Plata este martes a las 21: en el Teatro Roxy Comedy del Centro de Arte RadioCity+RoxyComedy+Melany, San Luis 1750

Durante tres décadas recreó la música de los cuatro fabulosos de Liverpool consiguiendo destacarse entre las miles de bandas existentes. Fueron nominados como Mejor Musical en los Premios Estrellas de Mar 2017 y recientemente nombrados Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña.

A mediados de 2018, presentó su libro “1, 2, 3,4!” sobre The Beatles que cuenta con páginas ilustradas con fotografías que nos sitúan en cada uno de los momentos más destacados de las sesiones grabaciones de los cuatro genios de Liverpool. Un exhaustivo análisis sobre la obra musical más importante del siglo XX. Canción por canción (Primera parte de 1962-1965).

Luego realizaron una importante gira de shows por Inglaterra que incluyó grabar nuevamente en Abbey Road en el famoso “Studio 2”, lugar donde floreció la magia The Beatles. Allí registraron nuevas canciones; siendo el único grupo homenaje que tuvo la oportunidad de grabar allí.

Desde hace 30 años renueva su espectáculo año a año, por lo tanto los fieles seguidores se encontrarán con esta nueva puesta en escena y podrán apreciar nuevos bloques y sorpresas, con la mágica calidad que sólo ellos logran volcar en sus shows beatlemaniacos, un movimiento cultural que cautivó al mundo entero y sigue vigente con la misma pasión.

The Beats trae intacta la magia de The Beatles con constante innovación desde 1987 de la mano de sus dos fundadores, Patricio y Diego Pérez. En el año 1996, fue nombrada The best Beatle band in the world (La Mejor Banda Beatle del Mundo) por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool. Fueron elogiados en Inglaterra por Allan Williams (primer manager de los Beatles) quien dijo: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo” y Allister Taylor (asistente personal de Brian Epstein) que dijo: “Es como si los Beatles nacieran otra vez”. Además, fueron destacados con importantes notas en los diarios británicos Daily Post y Liverpool Echo.

Durante este año aniversario, utilizará la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que usaban Los Cuatro Genios de Liverpool.

Para la ambientación de cada acto, además de cambiar los instrumentos según la época que se evoque, cuenta con el vestuario completo que Los Beatles utilizaron entre 1962 y 1970.

Esta obra teatral-musical pensada para los amantes de aquel conjunto, está dividida en nueve bloques cronológicos, mostrando de esta manera toda la música e historia de la increíble y su apasionante carrera. Para dividir una época de otra, durante el espectáculo se proyecta en dos pantallas gigantes un video ágil y dinámico que a modo explicativo recorre por completo la historia de Los Beatles.

THE BEATS, liderado por Patricio Perez (líder fundador) junto a su elenco dan vida en escena a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Star para el placer de todos los amantes del cuarteto más importante de todos los tiempos: The Beatles”.