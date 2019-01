Salvador: “La Provincia está al día y no quedan comunas en estado deficitario”

Cerrando un año de gran conflictividad en muchos sectores para con el gobierno provincial, el vicegobernador, Daniel Salvador, dialogó con “el Retrato…” y realizó un análisis de los mismos así como también destacó los logros obtenidos en tal sentido y las obras realizadas durante el 2018. “Hoy prácticamente no quedan comunas en estado deficitario. La provincia está al día y estamos en un plan de obras públicas que no quedó en palabras sino que se ve en las rutas, hospitales, escuelas y demás”, aseguró.

“Todos tenemos una expectativa enorme de que Mar del Plata esté siempre mejor, para que sea una ciudad de turismo todo el año, para que pueda generar las mejores condiciones para ello, con infraestructura y para que pueda tener la actividad del puerto que realmente se merece. Para ello, justamente trabajamos”, sostuvo.

En tal sentido, precisó que “este es un momento en que hay que juntar fuerzas y aprovechar un impulso que de la Nación y Provincia se da al municipio para trabajar en conjunto, tratando que las cosas que no funcionaron funcionen, porque no hay ninguna duda que este es un gobierno honesto y con buenas intenciones” y remarcó que “este es un buen momento para aprovechar esa decisión de fortalecer al máximo Mar del Plata”.

Asimismo, se refirió a que en momento de asumir se encontró una provincia en una situación complicada, “pero se hizo mucho y falta mucho aún. Se recibió a una Provincia quebrada con más de 100 comunas en estado deficitario, endeudada con los proveedores, con organismos como el IPS y el banco provincia y que no podía pagar los salarios ni aguinaldo”.

“Hoy prácticamente no quedan comunas en estado deficitario. La Provincia está al día y estamos en un plan de obras públicas que no quedó en palabras sino que se ve en las rutas, hospitales, escuelas y demás”, expresó a la vez que agregó que con el Same ya llegan a 90 comunas y se van a alcanzar las 135.

A su vez, resaltó que también se están haciendo obras en las cuencas como la del salado, Río Luján, Areco y Reconquista, parques de energía eólica y reformas de fondo en materia de seguridad y justicia. “Es una provincia que está en marcha”, afirmó.

Consultado por “el Retrato…” sobre el conflicto que mantuvieron este año desde el gobierno provincial con el sector docente, respondió que cuentan con la expectativa que, si para este año se retoma el conflicto, a través del diálogo se pueda subsanar el mismo para que las clases puedan comenzar a término.

“Vamos a insistir en el diálogo quienes tenemos la responsabilidad de encontrar estos puntos de encuentro para poder llegar a un acuerdo. Lo único que no puede pasar es que los chicos paguen las consecuencias de los acuerdos que no llegamos quienes verdaderamente tenemos responsabilidades”, sostuvo en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, comentó que “si bien el año pasado no se cerró la paritaria, se trasladó a los salarios el 32% que sumando presentismo y el perfeccionamiento docente se llega casi al 38%” y agregó, más allá de eso, “siempre se ha mostrado desde el gobierno la voluntad de diálogo y en la mayoría de los encuentros se fueron mejorando las propuestas”.

“Es necesario que las clases se comiencen en término y nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que haya acuerdo previo, pero si esto no es así vamos a seguir conversando para que los chicos comiencen el colegio”, completó.

Por otra parte, hizo hincapié en el aporte que realiza la provincia al gobierno nacional y cuestionó la poca retribución que recibe en relación a esto. “Aporta en torno al 40% y tradicionalmente no recibe más del 18%”, apuntó a la vez que reconoció que se ha obtenido un logro extraordinario “a partir del empuje que le puso la gobernadora y que logró el acompañamiento de las distintas fuerzas para recuperar lo que se denomina el Fondo del Conurbano”.

“Eso queda para siempre en la provincia, ya no depende de la voluntad de los futuros gobernantes. Aspiramos a que tenga una actualización constante y permanente para que con eso se pueda realmente compensar y que todo eso se vuelque en escuelas, hospitales, rutas, obras públicas, etcétera”, afirmó.