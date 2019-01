Marchan contra el tarifazo que está socavando el derecho humano como lo es la energía

Mar del Plata habrá de movilizarse el próximo jueves contra los tarifazos en la Tercera Marcha Nacional, luego de las multitudinarias concentraciones en Capital Federal y Rosario. Encabezado por José Rigane, dirigentes de la CTA y más de una decenas de organizaciones sindicales, sociales y vecinales de aquella ciudad, invitaron a todos los habitantes y turistas a sumarse a lo que seguramente será una gran manifestación desde la hora 19, con concentración en el Monumento al General San Martín en Luro y Mitre.

Esta movilización está enmarcada dentro del plan de lucha que establecieron el Frente Sindical por un Modelo Nacional, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, contra los exorbitantes aumentos de las tarifas.

El Secretario General de Luz y Fuerza de Mar del Plata, y adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane, remarcó que “los usuarios estamos pagando lo que no deberíamos pagar por el consumo de la energía eléctrica, gas y agua. Hoy más del 40 por ciento de los argentinos está en pobreza energética, lo que significa que tienen que destinar más del 10 por ciento de sus ingresos para pagar los servicios públicos, algo que no sucede en ningún lugar del mundo”.

Entre las iniciativas que se plantean estas movilizaciones es exigir al Gobierno Nacional retrotraer las tarifas a los valores de diciembre de 2017 y la condonación de deudas a las familias que tuvieron que solicitar préstamos para abonar los servicios.

“Pagamos una tarifa imposible de abordar con nuestros ingresos, que creció por encima de los índices inflacionarios de los últimos años y es cientos de veces mayor al incremento salarial de la clase trabajadora. Estos valores que nos llegan en las boletas se dan porque el actual modelo energético basado en la privatización y en la extranjerizacion de la década del 90 favorece a los grupos multinacionales en perjuicio del pueblo argentino. Mientras se les garantiza una tarifa en dólares a las empresas extractoras de gas y petróleo, muchas familias argentinas tuvieron que pedir préstamos para abordar los costos de las boletas. Creemos que así como a las empresas eléctricas le condonaron deudas por miles de millones de pesos en el 2016 y 2017, también a las familias argentinas hay que condonarles la deuda que se ha generado producto de estos tarifazos”.

Rigane confirmó que el jueves estarán presentes en Mar del Plata, el Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli y Pablo Moyano, del Sindicato de Camioneros.

En la conferencia estuvieron representantes de la CTA Autónoma provincia de Buenos Aires y regional Mar del Plata, el Sindicato de Camioneros de Mar del Plata, el SOEME, el Sindicato de Estibadores, trabajadores Maleteros (quienes llevan cuatro días de conflicto en la terminal de ómnibus), el Movimiento 21F, la ONG Consumidores Argentinos, la Multisectorial Vecinos Contra el Tarifazo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Jubilados de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

“Es importante la unidad, porque si no somos capaces de generar desarrollo de unidad con todos los sectores que componemos el campo popular del pueblo argentino es muy difícil ponerle freno a las políticas que implementa este gobierno que está demostrado que gobierna para los que más tienen, para los que concentran y centralizan riquezas y no para los que menos tienen. Para ponerle freno a estas políticas necesitamos la unidad, sino no vamos a tener éxito en estas iniciativas” destacó Rigane.

Por último Juan Vargas, del Sindicato de Camioneros convocó a todos los marplatenses este jueves 24: “solicitamos a la población que participe, mostrando su descontento a las políticas económicas del Gobierno. En todo el país se nota cada vez más el descontento social a las acciones que desarrolla este gobierno. Queremos que Mar del Plata también lo demuestre movilizando masivamente el jueves”.