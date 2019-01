Estibadores del puerto denuncian irregularidades laborales, falta de trabajo e inversiones

Estibadores del puerto de distintas cooperativas de la ciudad se reunieron para denunciar distintas irregularidades laborales que se encuentran atravesando los trabajadores del sector, la falta de trabajo y criticaron al actual presidente del Consorcio Portuario. “Se hace más pesado trabajar en un puerto que no tiene inversión y que cada vez sufre más la corrupción”, apuntaron en conversación con “el Retrato…”

“El conflicto arranca de la situación actual que hoy tiene el puerto, ya que desde las distintas empresas de servicio de estibaje venimos tratando de ayudar y poniéndole el hombro a esto, pero la realidad es que cada vez se hace más pesado trabajar en un puerto que no tiene inversión y que cada vez sufre más la corrupción”, sostuvo el referente Alberto Rozas en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, precisó que “falta asfalto para que las maquinarias puedan transitar, está lleno de ratas, palomas y los trabajadores asociados a la cooperativa están trabajando en un lugar totalmente insalubre y el consorcio no se hace cargo de nada de esto” y agregó que no ven tampoco “las inversiones prometidas para poder seguir manteniendo los puestos de trabajo”.

En función de ello, Rozas aclaró que estas cooperativas cuentan con más de 700 puestos de trabajo en la actualidad. “Nos cuesta mucho seguir manteniendo esta situación de generar o de seguir manteniendo los puestos laborales, ya que no recibimos ayuda estatal de ningún tipo”, destacó.

“Las cooperativas no son de uno o dos años ni se crearon para explotar a los trabajadores, sino que trabajan de esta forma y después de 31 años hemos demostrado también que somos empresa, no solo cooperativa”, completó a la vez que aclaró que Mar del Plata tiene un puerto que “es un desastre y que ni siquiera tiene una puerta de entrada visible”.

Asimismo, indicó: “Hemos perdido y recuperado la situación del pyp, porque en los últimos tres años no se han hecho inversiones para poder mantener la seguridad. Por lo que, en vez de tener un crecimiento en el puerto, hemos retrocedido y empresas que iban a invertir en la ciudad con barco, prefirieron otro puerto. Esto nos preocupa muchísimo”.

“El calamar está indefinido. Hoy tenemos promesas que ha hecho el presidente del consorcio a los eventuales, las cuales no se las ha podido cumplir y hay una amenaza continua de un paro. Hoy estamos con la inseguridad de si los barcos van a querer entrar acá o no, lo cual es una gran preocupación”, sostuvo.

“Estamos prácticamente abandonados por lo que es el Consorcio”

Seguidamente, Alberto Ovejero se refirió a la responsabilidad del sector empresarial en diálogo con “el Retrato…” y señaló que “este año va a ser muy difícil, porque el tema del consorcio deja mucho que desear, cortó todo. El 40% de las cooperativas está sin trabajo, son muchos estibadores”.

“Habíamos pedido que no cobren el tema de las tierras y la habilitación como para no molestar con un subsidio al gobierno, nos dijo que sí, pero después nos enteramos que ahora en diciembre se mandó la factura operatoria”, apuntó a la vez que comentó que “hay muchas cooperativas que no van a poder pagar las habilitaciones, porque la gente no tiene ni para comer”.

A su vez, agregó que “no se va a poder aguantar mucho esto. De hecho, se fue casi el 60% del laburo desde hace dos años a la fecha. Hemos hecho entrar barcos regalándoles frío, espacio y demás, pero todo eso lo sacaron, el Consorcio no va a dar más nada” y aclaró: “Sino abrimos las puertas para que vengan los poteros la gente va a quedar peor sin laburo. Este año no sé cuántos vendrán, pero estamos prácticamente abandonados por lo que es el consorcio”.

Alberto Ovejero teme por un potencial estallido social

En ese contexto, el referente de una de las cooperativas portuarias, Alberto Ovejero, dejó entrever su temor al estallido social que se pueda producir este año. “A la gente no la podemos sostener más y sin lugar a dudas esto va a terminar mal, porque la falta de infraestructura e inversiones que en su momento se ha comprometido el consorcio a hacer hoy no está”, señaló.

“El Consorcio tiene un área de marketing y explotación para promocionar el puerto, pero creemos que esa área nunca la han desarrollado y que las empresas o prestadores de servicios hemos desarrollado esa tarea para buscar clientes nuevos y hacer un puerto productivo tratando de generar mano de obra, buscando que venga gente y empresas nuevas a querer apostar en este puerto”, expresó.

En función de ello, cuestionó que “el actor principal que debería buscar esto es el consorcio, no solo para llenar su arca, sino para que no se olviden que hay muchos trabajadores como estibadores, fileteros, navales y empresas prestadoras de servicio en el puerto local” como también el hecho de “no hacer un puerto competitivo para demostrar realmente lo que este puede dar y la falta de inversiones o de servicios adicionales que se pueden prestar”.

“El Consorcio Portuario no está a la altura de las circunstancias”

“Es una cuestión de gestión, de ideologías y de estar más empapados con el entorno. Hoy, el presidente del Consorcio Portuario no está a la altura de las circunstancias, ya que debería estar mucho más atento a estas cosas, porque al no haber una planificación, previsibilidad y al no haber un proyecto futuro sustentable en el tiempo todo desencadena en la falta de trabajo”, aseguró.

Y completó que “la falta de inversiones e infraestructura no hacen a este puerto algo bueno, porque hay mucha materia para traer, pero no se lo pueden sustentar, ya que los cánones son cada vez más altos, las exigencias son mucho mayores y hacen de esto un combo explosivo”. Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si estaba quebrado el diálogo hoy en día con el Consorcio, respondió que en parte sí. “Te recibe, te sentás a hablar, pero te miente en la cara y nunca cumple”, afirmó.

Por otra parte, Rozas hizo hincapié en que “en su momento había 450 barcos trabajando en el puerto de Mar del Plata y hoy, es un puerto que no tiene más de 150 barcos. Tenemos que agiornar la resolución de habilitación con la cantidad de trabajo que hay”.

“Hoy están pidiendo una cantidad de maquinaria obsoleta, porque las cooperativas no la van a usar ya que no existe más ese trabajo. Estamos hablando de mantener 750 puestos de trabajo, seguro, obra social y un retiro digno de la gente, pero todo eso empieza a perderse porque no hay una proyección de trabajo y hay inversiones en cosas que no sirven”, detalló a la vez que cuestionó que Vidal dijo que iba a haber un acompañamiento al sector, en el marco de la crítica situación que se encuentra atravesando, pero hasta el día de hoy no se ve.

Por último, en conversación con “el Retrato…” habló sobre cómo seguirá el conflicto y las medidas a adoptar en el corto plazo. “Si nosotros no somos escuchados vamos a tomar medidas de acción directa como puede ser un trabajo eventual para reclamar lo que realmente necesitamos”,concluyó.