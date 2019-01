Córdoba Athletic, el gran ganador del 54° Seven de Verano

Córdoba Athletic se coronó campeón de la Copa de Oro A de rugby en el 54º Seven de Verano al vencer en la final a Hindú por 27-0. Además el conjunto de Categoría E del mismo club se quedó con el primer escalón del podio en el certamen organizado por el IPR Sporting Club de Mar del Plata. En la Villa Marista, durante sábado y domingo, se vivió una fiesta inolvidable con presencia de grandes equipos, muy buenos jugadores y una gran cantidad de público.

King fish de Paraguay, por su parte, se coronó campeón de Copa de Plata entre los mayores al derrotar en la final al combinado marplatense de Coarsa Raptors, formado por jugadores de Sporting de distintas camadas.

La Plata en la categoría E fue para el conjunto de Guepardex, mientras que el mejor equipo de la D fue Trinidad y Estos Vagos, en un durísimo Triangular. Finalmente, en Categoría F, los que se quedaron con la Copa de Oro fueron los pibes de Palitos de la Selva, venciendo en la final a La Banda del Ingoal de Alumni, mientras que el SIC levantó la de Plata.

Otros equipos que también participaron y mostraron buen nivel fueron Alumni, Imperial 7, Atlético del Rosario, Liceo Naval, el Seleccionado Nacional Universitario, Taraguy de Corrientes, CUBA, Gordas Try Machine, Butter Toffies, Ouchurus 5, Carbono 14, Rayitos, Quiero Retruco, Real Coholicos, San Ignacio, El Taino 7, Las Gordas Quieren Pista, Pueyrredon, Las Tetas de Rama y Boca.

En cuanto al hockey, el campeón de categoría A fue Epshí, con una base de muy buenas jugadoras del Seleccionado Sub 18 de la AAMH, que venció en la final a Barsa, el campeón 2018 conformado por varias representantes del plantel superior de Sporting. En la Categoría C, Nouneim se coronó como el mejor, mientras que el subcampeón resultó Gordys Team, un equipo formado por jugadoras del club organizador.

Los otros planteles participantes del Seven de Verano de hockey fueron Reju Sporting, A Todo o Nada, GEBA, Escuadrón Suicida, Quilmes, Mufas, Old Skool y Ex Juventus.