Roberto Moldavsky fue distinguido por el Concejo

El humorista del momento, Roberto Moldavsky, recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante de Mar del Plata, acompañado por su familia, equipo, el productor Gustavo Yankelevich y el conductor Fernando Bravo. Este último, también fue designado en el mismo acto como visitante ilustre.

Moldavsky realiza sus presentaciones de “Moldavsky sigue suelto en Mar del Plata” en el teatro Roxy Comedy de jueves a domingo a las 21hs, siendo un rotundo éxito de convocatoria. Al momento de los discursos, el humorista dijo: “No sé si hay cosa más linda en la vida que decir algo y encontrarte con una sonrisa del otro lado; eso me da una felicidad muy grande. Aún me resulta milagroso el hecho teatral en si mismo y por eso soy un agradecido a poder trabajar de lo que me gusta”.

Foto: Eduardo Aguada