Jatum resaltó la cohesión gremial por el caso Lafayette, donde dictaron la Conciliación

La unidad mostrada por los gremios que se movilizaron en apoyo a sus pares de Utedyc Seccional Mar del Plata en el conflicto del Natatorio Lafayette, y la lucha encabezada por su Secretaria General, Yanina Jatún, sumó respaldo a la decisión del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires , que resolvió dictar la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles.

Cabe señalar que desde el gremio se concretaron 5 días consecutivos de movilización en las puertas del Natatorio Lafayette, reclamando por “la reincorporación de los dos compañeros despedidos de forma arbitraria e injusta, por el hecho de haber actividad gremial en los últimos meses”.

Jatum agradeció el acompañamiento “del cuerpo de Delegados, militantes, conducción y miembros de CGT, familias, concejales y ciudadanos que se han hecho eco de nuestra lucha en una clara muestra de unión y solidaridad”.

“Empieza a existir un trabajo cohesionado entre los gremios ”

En el marco de la situación que se encuentran atravesando los sindicatos en la actualidad, la Secretaria General de Utedyc, Yanina Jatum, en dialogo con “el Retrato…” destacó “la necesidad” de contar con los mismos hoy en día y percibió también que “empieza a existir un trabajo cohesionado” entre los gremios. “Hay una mala prensa de los sindicatos, entonces a la gente en sí le cuesta creer en la institución”, señaló.

“Hay mucha buena devolución respecto a que haya dirigentes jóvenes y a que haya un renuevo. Esto de perpetuarse en los lugares y ese poder impenetrable que de alguna manera existía antes, por suerte hoy ya no es así”, resaltó la referente gremial de los trabajadores de entidades deportivas y civiles a “el Retrato…”

En tal sentido, Jatum indicó: “El contexto no ayuda y eso nos está costando, porque hay un grupo muy sólido de trabajo y muchísimo movimiento y gestión. No nos quedamos esperando sentados los dirigentes, lo cual genera un vínculo de confianza con los compañeros” a la vez que reparó en que lo que se hace difícil es que “hay una mala prensa de los sindicatos, entonces a la gente en sí le cuesta creer en la institución, por lo que, hay que salir continuamente a mostrar cómo se está trabajando”.

En relación a lo anterior, afirmó que “sin ninguna duda” existen y han existido motivos para que la sociedad descrea de los sindicatos, “pero eso no quiere decir que sea todo lo mismo. No todo sindicalista viene a robar o sentarse en un sillón a no hacer nada. Hay un montón de gente que hace muchos años que está y que trabajan en función de las personas que representan, lo cual hay que reivindicarlo, porque los sindicatos son una institución necesaria”.

Asimismo, se refirió a que “al inicio de la gestión fue complejo arrancar, pero después todos nos fuimos nutriendo mutuamente. Por eso, se ha solidificado en la sección el equipo de trabajo y se están llevando a cabo bastantes logros que tienen que ver, no solo con la representatividad gremial sino con otros beneficios”.

“Se está trabajando bien con todas las secretarías y se está pensando articuladamente qué es lo que importa, porque cuando uno empieza a desmembrarse, más en un panorama que presenta tanta conflictividad y confrontación, sino estamos firmes, con un mismo objetivo de representatividad, de progreso y de avance, se desintegra el sindicato”, sostuvo.

Además, hizo hincapié en que, si bien no se puede hablar de violencia de género dentro del ámbito laboral en el cual se desempeñan sus trabajados, “hay otro tipo de agresiones que se dan de un jerárquico a un empleado”, que muchas veces ha llevado a la intervención gremial. “Está el departamento de la mujer para las cuestiones específicas del género femenino”, agregó.

“Se está intentando abordar mucho esta problemática desde el lado de la capacitación, no solo de lo que es el plantel de delegados y gremial”, indicó a la vez que se refirió a que la idea es abordar “una capacitación que abre puertas”.

“A todos nos corresponde bregar por lo que es la dignidad

y la conquista de nuevos derechos en el ámbito laboral”

Seguidamente, Jatum habló con “el Retrato…” sobre la situación social y gremial de la ciudad en general y remarcó que hay dos aristas al respecto. “Una tiene que ver con la agitación que se vive que es inminente e ineludible, por cómo están trazadas las políticas de gobierno y por cómo la patronal se mal entonó en este último tiempo”, aseguró.

“La otra tiene que ver con el marco de unidad que se da en la CGT de la ciudad, que es la arista positiva porque empieza a existir un trabajo cohesionado entre los gremios”, remarcó a la vez que agregó que “sin duda hay mucho para hacer, pero hay que dejar de ver la particularidad para empezar a observar lo general, porque a todos nos corresponde bregar por lo que es la dignidad y la conquista de nuevos derechos en el ámbito laboral”

Además, manifestó: “Después de ello cada uno verá cómo lo ajusta a su realidad concreta, pero es importante que todos tengamos un objetivo común” y comentó que “se está trazando ese clima de plena unidad, apoyo y objetivos comunes e inclusive se está registrando mucho consenso y trabajo acompañado de otras centrales, lo cual antes no se daba y hoy sí”.

“Como sociedad nos hace falta eso de que hay tres puntos que no se negocian y todos debemos estar de acuerdo”, afirmó Jatum a la vez que el delegado gremial Alejandro Riveros añadió por su parte que “no se ve una luz de esperanza en cuanto a una mejora, ya que todos los indicadores a nivel nacional, las decisiones que se toman y las políticas que se implementan no permiten ver con optimismo lo que viene ni esperar resultados positivos”.

“Esto que se está dando en el movimiento obrero a

nivel de la unidad debe replicarse en lo social y cultural”

En cuanto a la unidad de los gremios, la Secretaria General de Utedyc, precisó que “estamos en un clima que tenemos que estar alertas, resistiendo y dar la batalla que se presente para sostener los derechos que hoy están y quieren arremeter a todas costa”.

“También hay que lograr nuevas conquistas porque las instituciones queremos evolucionar y las sociedades deben evolucionar. Esto que se está dando en el movimiento obrero a nivel de la unidad debe replicarse en lo social y cultural, para que recién ahí se puedan acomodar un poco las cosas”, concluyó.