Cristian Echeverría anunció que seguirán hasta tener una respuesta favorable

Evidentemente Néstor Otero sigue explotando, desde su lugar de detención, a los trabajadores que quieren se los registre laboralmente como corresponde” enfatizó ante “el Retrato…”,el dirigente de la CTA Autónoma Cristian Echeverría, acotando que “pretenden que solo vivan de la propina, algo que inclusive no pueden requerir, ya que así se estipula en el Pliego respectivo”. Enfatizo que seguirán con la medida hasta tanto no les den una respuesta satisfactoria a su reclamo.

Mas adelante indicó que “los maleteros y carreros no solo no están debidamente registrados en función de la tarea que realizan, sino que laboralmente los tienen en un estado inhumano, indigente” cuando “tienen que estar correctamente blanqueados por el trabajo que hacen”.

Presente en el lugar anticipó que resistirían cualquier intento de desalojo, y criticó que “en vez de abrir el diálogo mandaron a la policía. Me comuniqué con el ministro Cristian Ritondo para decirles que entiendan que estas familias no son delincuentes, son trabajadores y no tienen por qué ser reprimidos”, enfatizando que “Esta ciudad no necesita más represión ni más violencia”.

Reafirmando la postura del blanqueo de los maleteros, recordó Echeverría que “el Pliego de Condiciones Generales y particulares del Reglamento de funcionamiento de la TMPF, en su Art.24 y al referirse a la labor de los maleteros indica de forma textual:

El concesionario deberá prestar un servicio obligatorio de Maleteros, de acuerdo a lo establecido en el Pliego, cuyo funcionamiento se regirá por los siguientes considerandos.

En el ámbito de la TMPF , el servicio de carga , descarga y traslado de equipajes será gratuito , estando asimismo el personal de maleteros obligados a agrupar y colocar a disposición del usuario los carritos de transporte de equipajes en los lugares de acceso al edificio. Por el traslado de bultos o equipajes fuera del ámbito de la TMPF, el Concesionario percibirá del usuario la remuneración que acuerden entre ambos para caso particular

PROHIBICION DE REQUERIR REMUNERACION

Está expresa y terminantemente prohibido al personal que atiende los servicios al usuario (deposito, changarines, maleteros, etc) requerir al usuario cualquier tipo de remuneración por su actividad, con excepción de aquellos casos en que se ha previsto una tarifa al efecto”