Patricia Fortina : “Cerramos el 2018 con un 75% de vacunación en los Centros de Salud

En el marco del cierre de la campaña de triple viral prevista para el año anterior, la directora de Salud, Patricia Fortina, dialogó con “el Retrato…” y remarcó que, si bien no llegaron al objetivo de vacunación del 95%, tal como lo prevé el programa, “se llegó a casi un 75%”, en relación a lo cual aclaró que se vieron afectados por la retención de tareas llevada adelante durante más de un mes por los trabajadores municipales.

“Tuvimos muy buenos números en la campaña de triple viral. El objetivo siempre es alto, es decir, vacunar a la totalidad de los chicos de 13 meses a cuatro años, pero sabíamos que no íbamos a cumplir ese objetivo, porque hay un montón de niños que no se aplican la dosis por diferentes motivos sea que están enfermos, que las mamás no los llevaron o no están en el país”, sostuvo la referente del área de salud local.

En tal sentido, precisó que, si bien no llegaron al 95% que impone el programa de inmunizaciones, “se llegó al casi 75%, lo cual es una brecha bastante importante” y aclaró que también “hubo varios días de paro y retención de tareas, por lo que no se aplicaron vacunas en esos momentos”.

“Las vacunas se aplicaban también en la Clínica 25 de Mayo y en la del Niño y la Madre, pero los números no se pueden comparar con los se aplicaban en los centros de salud, que eran 33”, completó a la vez que comentó que “la campaña ya finalizó” y que si bien, se puede recuperar lo que es vacunación en general, “hay muchas situaciones que son oportunidades perdidas. Por ejemplo el que se dio una dosis y había que darle el refuerzo, si fue una vez y le dijiste que no porque estás de retención de tareas, no vuelve a ir más”.

En ese contexto, se refirió a que “hoy se está trabajando mucho, porque hay una gran demanda en lo que es vacunación y hay que reprogramar miles de turnos y estudios, lo cual es bastante complejo. Nadie sale endeble de esta situación”.

Consultada por “el Retrato…” sobre la llegada de los insumos, respondió que recibieron algunos de ellos desde programas provinciales y nacionales. “Muchas cosas llegaron y no se fueron a buscar, porque no había gente que vaya ni móviles. Por lo que se retrasó todo, en ese sentido”, indicó a la vez que comentó que “en lo que es vacuna no se pierde la cadena de frío y demás, porque sino se reciben esos días quedan en la cámara de la región, pero hubo mamás que no recibían la leche o adultos sus medicamentos por la retención de tareas”.

“LA APLICACIÓN DE VACUNAS VIENE MEJORANDO AÑO A AÑO EN LA CIUDAD”

Por otra parte, se refirió a que, pese a que no cuenta con los números exactos actualmente, “la aplicación de vacunas viene mejorando año a año en la ciudad” y a que “la política de vacunación es una política de salud pública pura, que después haya centros de vacunación privados está bien, pero hay una nueva ley que indica que esto es una política de prevención”.

“Si bien hay gente que tiene obras sociales y esta le debe dar su vacuna, en muchos casos Pami recibe la misma en forma posterior a nosotros en el municipio. Por eso, muchas veces el adulto viene a vacunarse”, afirmó.

“SE TRABAJA EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA”

Consultada por la coordinación de trabajo con la provincia y la nación, refirió que “se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia. La campaña de cáncer bucal, por ejemplo, se ha hecho en conjunto con provincia y nación y de hecho uno de los móviles está apostado en la playa pública de Constitución de 9 a 19 horas”.

“Hemos logrado por primera vez en la campaña triple viral sumar a los privados. El vacunatorio de la 25 de mayo y la clínica del niño y la madre estuvieron abiertos en forma permanente para toda la población, no solamente para los chicos que se atienden en esos centros con obra social como así también participaron la Pueyrredón y el HPC”, remarcó.

Seguidamente, hizo hincapié en los proyectos para la refacción de muchos centros de salud en la ciudad y aseguró que “se arreglaron algunas cosas desde lo edilicio ya que había daños profundos en los techos, cañerías y demás, aunque no todos a la vez” y agregó que este año pondrán especial énfasis en lo que quede pendiente, ya que “es un plan de trabajo que se sigue haciendo”.

“Estaban muy deteriorados y abandonados. Había centros nuevos incluso que tenían muchos problemas de techo y rajaduras. En la mayoría de las edificaciones públicas del país falta mantenimiento, ya que hay muy poco personal que realiza esto”, completó y agregó que “había hospitales que hacía 40 años que no ponía plata”.

-¿Cuáles son los objetivos que tienen para este año?

-La vacunación es uno de los objetivos como también inaugurar el Centro N°1 y mejorar el sistema de emergencias, ya que hay en este momento 7 móviles operativos cuando antes había solo uno, los cuales hacen traslado a los centros de salud. A su vez, poner una guardia de odontología en el Centro 1 que no hay en la ciudad ni para privados o públicos y comenzar la construcción del hospital municipal arriba en el CEMA, que contará con 21 camas y será de baja complejidad para pacientes derivados del CEMA y servirá para descongestionar un poco el Regional.

-¿Qué balance hace de su gestión en estos tres años?

-Empecé con una vara alta, pensando que se podían hacer más cosas, pero después te das cuenta que muchas de las cosas no dependen de vos ni de la Secretaría de Salud, sino que tenes que articular con otras áreas. Hay muchas cosas de mantenimiento que son realmente complicadas y tenes también falta de recursos o licitaciones que se caen, etcétera.

-¿La provincia ayudó mucho?

-Sí, la provincia está permanentemente presente en Mar del Plata, asique en ese sentido el apoyo fue muy bueno.

-¿Estás conforme con este desafío personal que aceptó?

-Me hubiera gustado cambiar algunas más que no pude, no me salieron o me pareció que iba a poder y después me di cuenta que no. En otras, estoy muy conforme, por ejemplo el cambio en vacunas fue muy importante, en relación al cual fui yo quién propuso un cambio de estrategia de trabajo en su momento, aunque el trabajo diario lo hacen los enfermeros que vacunan todos los días en los centros de salud, lo cual hay que valorar mucho.