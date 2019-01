MDQ 06 Hockey jugará en el Sintético Panamericano ante Las Leonas

El plantel superior todavía no ha comenzado la pre-temporada, pero se le presentó una oportunidad que no podía dejar pasar. MDQ 06 Hockey Club jugará este viernes a las 18.30 en el Sintético Panamericano ante Las Leonas, el Seleccionado Nacional Femenino que se está preparando para su debut en la FIH Pro League el 26 de agosto ante Bélgica en Córdoba.

Esta primera medida le servirá al entrenador Lucas Piersanti no sólo para hacer su debut en el banco del conjunto marplatense, sino también para empezar a delinear el equipo que tendrá durante la presente temporada.

Si bien todavía no está claro quienes son los que podrán participar de este encuentro, no es un dato menor que aún no han comenzado la pre-temporada pautada para el sábado 26 de enero en Parque Primavesi y por eso estarán fuera de ritmo.

El hecho de tener delante a un amplio plantel que se está preparando para la nueva competencia internacional que propone la Federación Internacional, era una buena chance de sumar minutos a modo de amistoso, sabiendo que el desafío que tendrán por delante es importante comenzando por el Summer Trophy entre el 2 y el 3 de marzo para luego disputar una nueva temporada, la 14° consecutiva, en el Torneo Metropolitano “B”.