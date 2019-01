Jatum: “Debemos sostener la fuente laboral,la dignidad en el trabajo y no ceder derechos”

En el marco de los dos despidos producidos en el Natatorio Lafayette, lo cual motivó la manifestación de los trabajadores de Utedyc ante las puertas de dicho espacio, sito en plena Peatonal San Martín, la Secretaria General de dicho gremio, Yanina Jatum, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “uno tiene que sostener además de la fuente laboral, la dignidad en el trabajo y no ceder derechos”.

En tal sentido, la Secretaria General, Yanina Jatum, indicó horas antes de la nueva audiencia que se llevará a cabo este jueves en el Ministerio de Trabajo que “todo esto es parte de una situación que ocurre a nivel ciudad y país y que está generalizada, que de alguna manera se ha venido soportando y se va poniendo cada vez más complicada, agravándose aún más en época de temporada que hay otro movimiento en la ciudad”.

“Lo importante es sostener las fuentes de trabajo sobretodo por cómo está el clima social-laboral hoy en día. Los despidos siempre nos ponen en otra posición de negociación y más porque lo principal es la escucha del trabajador, el cual obviamente que quiere sostener su fuente laboral”,sostuvo.

Asimismo, la referente de Utedyc que cuenta actualmente con 2800 afiliados y 4500 representados, aunque va variando en los períodos de temporada que aumenta entre un 20 o 30%, señaló que “lo que se busca siempre es intimar al empleador a que regularice la situación, sino es en lo inmediato, que vaya camino a eso. Uno tiene que sostener además de la fuente laboral, la dignidad en el trabajo y no ceder derechos”.

Haciendo especial hincapié en los orígenes del conflicto con los trabajadores del natatorio Lafayette precisó que “hace seis meses que se empezó con la problemática. En uno de los cambios de firma quisieron hacer renunciar a todos los trabajadores masivamente con la promesa de hacerlos reincorporar, pero ahí los empleados ya estaban perdiendo antigüedad”.

“Hubo una intervención por parte de Alejandro, porque los acompañaba la contadora del lugar a presentar la carta de renuncia en un correo. Ahí fueron los primeros acercamientos de los trabajadores con el sindicato”, agregó.

En relación a lo anterior, denunció que detectaron que “había irregularidad en los pagos, trabajadores en negro y demás. En ese momento se logró impedir la situación” y completó que no tienen conocimiento que esta situación se haya repetido en otros natatorios de la ciudad. “En el sector que representamos no se ha dado con mucha frecuencia”, afirmó.

“Hay mucho miedo de los trabajadores de acercarse a esas situaciones o de iniciar un reclamo, porque si uno quiere registrar algo y el empleador te lo niega, termina haciendo una indemnización, pero la fuente de trabajo no se renueva”, expresó Alejandro Rivero, Secretario Gremial, expresó por su parte conversación con “el Retrato…” y añadió que los trabajadores lo hacen “solamente cuando no hay una ruptura de la relación o no hay vuelta atrás”.

Por último, Jatum se refirió a que en el gremio, si bien no cuentan con despidos fehacientes, “se ha notado que no hay reposición de los puestos de trabajo. Es decir, que los que caducan, porque se extingue o cualquier motivo queda ahí e implica un doble esfuerzo y una sobrecarga en el personal que queda, empezando a flexibilizarse todo lo que es la actividad laboral”.

“Hay generalizado ese panorama en todos lados, pero lo que sucede en la ciudad que tenemos la particularidad de manejarnos mucho con el turismo y de acuerdo a cómo vaya funcionando y el ingreso económico es un poco el posicionamiento por la parte empleadora”, concluyó.