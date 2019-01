Duhalde: ” Roberto Lavagna es el hombre indicado para gobernar Argentina”

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró este miércoles que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna “es el hombre indicado” para gobernar la Argentina y sostuvo que no tiene dudas que “se va a presentar y va a ser presidente” de la Argentina.

Duhalde se pronunció a favor de un acuerdo amplio para gobernar el país, al sostener que “esta situación de crisis requiere un cogobierno”, y afirmó que la Argentina está “en una situación difícil, pero no más difícil que la de 2002. Necesitamos una coalición muy fuerte”.

No obstante, rechazó la idea de que la ex presidenta Cristina Kirchner sea la candidata la que más mide en las encuestas nacionales, aunque reconoció que sí tiene un importante caudal de votos en la provincia de Buenos Aires.

“Yo no soy el director técnico de Lavagna, pero conozco su pensamiento, sé de su capacidades y de su patriotismo”, aseguró el ex presidente en diálogo con AM 530, donde consideró al ex ministro de Economía como “el hombre indicado”, y afirmó que “si seguimos peleándonos como estúpidos no hay salida”.

Respecto a las chances de Lavagna de cara a las próximas elecciones, Duhalde afirmó: “No dudo que se va a presentar y que va a ser el presidente”, y se pronunció a favor de impulsar una“coalición muy fuerte”, al recordar que “estamos en una situación difícil, pero no más difícil que en 2002”.

El martes, Lavagna se reunió en la ciudad balnearia de Cariló con el senador nacional Miguel Angel Pichetto, donde analizaron el escenario electoral frente a los próximos comicios, que se suma al encuentro que mantuvo días atrás con el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Liftchitz.

“Hay que trabajar juntos, y eso lo hice en 2002, cuando asumí la Presidencia”, afirmó el ex mandatario, quien llamó a construir consensos, al señalar que “necesitamos hacer algo porque la gente no entiende, pero deberían entender los políticos que hay que ponerse de acuerdo”.

Para Duhalde, la situación actual “requiere de un cogobierno: siempre goberné con cogobiernos porque hay que saber que cuando la situación es difícil hay que se precavido de elegir un sólo objetivo básico, y si elegimos muchos esa energía se dispersa y terminamos sin resolver nada”.

“Hace 30 años que los gobiernos de partidos se terminaron. Los partidos están en el peor estado. Los que no entienden que hay que hacer una coalición que hagan lo que quieran”, afirmó Duhalde.