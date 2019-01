Olmedo bajó a las playas del centro para continuar con su campaña presidencial

El diputado Nacional por la provincia de Salta, Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), estuvo en las playas del centro y se fotografió con el mapa de Argentina hecho en arena. ​Además dialogó con la gente que se reunió para estar junto a él y apreciar la escultura de arena de nuestro País.

Se mostro preocupado por la situación del país y aseguró “Es necesario reinstalar el servicio militar obligatorio, la gente me pide en la calle seguridad y control, es uno de los temas que más me preocupa”, además agregó “también me preocupa el cierre de empresas y micro emprendimientos, hay que volver a la cultura del trabajo y eso se hace reactivando el país”​

Otro tema que Olmedo hablo con la gente mientras apreciaba una escultura de arena hecha de nuestro país fue, “La delincuencia juvenil es un problema al que el gobierno actual parece no importarle y es un tema muy serio a seguir”​

Por otra parte el diputado se mostró preocupado por la empresa textil y pesquera de la ciudad y tuvo reuniones con referentes de ambas cámaras. También se supo que se reunió con familiares del ARA San Juan​

El diputado Alfredo Olmedo, se encuentra en la ciudad de Mar del Plata en el marco de su campaña electoral y en los próximos días, seguirá recorriendo las localidades bonaerenses de Pinamar, Cariló, Maradiaga, el partido de La Costa, Necochea, para escuchar a los ciudadanos en cada una de sus inquietudes​