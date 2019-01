La CGT se movilizó ante Trabajo y suspenden asunción de nuevo Delegado Regional

En el marco de la salida de la delegada del Ministerio de Trabajo bonaerense, Liliana Goyeneche, y teniendo en consideración que este martes se iba a designar al abogado Leandro Augusto Gabas en su reemplazo, distintos sindicatos que componen la CGT local encabezaron esta mañana una ruidosa protesta en las puertas de la sede de la cartera laboral para reclamar que se revise la decisión. “Necesitamos mínimamente una persona con mayor capacidad y experiencia de resolución de conflictos”, apuntó el titular de la CGT, Miguel Guglielmotti, en diálogo con “el Retrato…”. La asunción del mencionado letrado fue suspendida finalmente y se conformó una mesa de diálogo.

Luego de la protesta, que cuestionaba la designación de Gabas, ya que era un abogado “ajeno” al ámbito laboral y especialista en ejecución de expensas, finalmente autoridades del Ministerio de Trabajo confirmaron que se suspendió la designación del mismo como nuevo delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense, en reemplazo de Liliana Goyeneche.

“Básicamente esto comenzó con el desplazamiento de la delegada de la Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires de manera absolutamente inconsulta”, resumió el titular de la CGT, Miguel Guglielmotti y aclaró que el viernes pasado, en función de esa decisión, presentaron una nota para tener un encuentro con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia.

En tal sentido, detalló que “de la presentación de la nota al día de la fecha nos enteramos que estarían nombrando a un abogado que se dedica a quiebras y a resolución de conflictos en consorcio al frente de la delegación local del Ministerio”.

“Esta decisión nos preocupa. Somos una ciudad con 39 mil desocupados, 55 mil trabajadores no registrados y 77 mil que están buscando nuevo empleo, por lo que 114 mil personas están con problemas de trabajo”, sostuvo y añadió que “nombrar a una persona que no tiene idea de resolución de conflictos ni la experiencia que tenía la última delegada regional preocupa mucho”.

Asimismo, se refirió a que como gremios se encuentran en una situación de mucha conflictividad. “Necesitamos urgente hablar con el Ministro Villegas y que el Ministerio de Trabajo cuente con un número más importante de inspectores para controlar ese trabajo no registrado y que se abra un canal de diálogo”, sostuvo.

“Nos enteramos que se va un delegado y viene otro todo de manera extraoficial, nunca con una comunicación normal o con una citación a los gremios que pasaron una buena parte del día en sede ministerial tratando de resolver conflictos”, agregó.

Teniendo en consideración que Liliana Goyeneche fue reemplazada y trasladada a la ciudad de Miramar, señaló que “extraoficialmente sería Leandro Gabas el reemplazante, el cual es un abogado que se dedica a concursos y quiebras, que no tiene nada que ver con el mundo del trabajo y que no es un abogado laboralista como también es una persona muy nueva que no tiene ni la muñeca o cintura política para destrabar los grandes conflictos que se producen en la ciudad”.

En relación a lo anterior, enumeró el conflicto con los trabajadores de la confitería Boston, con los empleados municipales, los despidos por goteo que se dan en los empleados de comercio a través del cierre de la Pymes y locales gastronómicos, etcétera. “Son innumerables la cantidad de conflictos y entendemos que necesitamos mínimamente una persona con mayor capacidad y experiencia de resolución de conflictos”, apuntó Guglielmotti.

Cabe señalar finalmente que la asunción Leandro Augusto Gabas se suspendió , a la vez que se comprometieron a la conformación de una mesa de diálogo