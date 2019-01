Kicillof quiere ser candidato a gobernador y los intendentes del PJ ewstán mas que molestos

Axel Kicillof admitió este martes en una entrevista radial que “es una posibilidad” su candidatura a gobernador bonaerense y las declaraciones enseguida desataron malestar entre los intendentes del PJ, que arrancaron un operativo clamor para que la boleta la encabece el lomense Martín Insaurralde.

En rigor, los intendentes piden que sea “uno de ellos” el candidato a gobernador y que Cristina Kirchner no imponga a un nombre ajeno a la Provincia. En ese marco, la mayoría admite que prefiere a Insaurralde pero tampoco descartan la opción de los matanceros Verónica Magario o Fernando Espinoza.

Sin embargo, las encuestas -muy positivas para Kicillof- lo entusiasmaron y acaso por eso esta mañana en Radio 10 salió a marcar que su candidatura sigue en pie: “Es una posibilidad que se puede dar, hay que seguir trabajando”, dijo al ser consultado por el tema.

La frase cayó pésimo entre los intendentes del PJ, que lo rechazan por “porteño”. Sugieren que la jugada de Kicillof fue mostrarse “ambiguo” y no retirado de la pelea, porque su banca vencerá este año y su idea sería renovarla por la Provincia. “Los intendentes no hubieran aceptado que vaya de diputado, su estrategia es insinuar una candidatura a gobernador para abrir el terreno”, analizaron desde el PJ.

Lo cierto es que, además de la molestia de los intendentes, las declaraciones de Kicillof desataron una rápida respuesta del kirchnerismo. En diálogo con este medio, desde el entorno de Cristina se atajaron: “No es lo que quiso decir”, respondieron sobre la posibilidad de que el ex ministro vaya por la Provincia.

Es que la táctica de La Cámpora fue generar un acercamiento al PJ Bonaerense, ya que los intendentes llevarán a Máximo Kichner como cabeza en la boleta a diputados por la Provincia y saben que no puede quebrarse ese acuerdo.

“No va a romper con los intendentes ni imponer un candidato que no quieran”, aseguran desde la organización de Máximo a LPO y recordaron que el año pasado el ex ministro también desató un “malestar” en la interna cuando aseguró que iba a ser candidato a “algo”. No obstante, tanto desde el kirchnerismo como desde el entorno de Kicillof coinciden en algo: la palabra final la tendrá Cristina.

En ese marco, con el aval de la ex Presidenta, Kicillof arrancó en septiembre de 2018 a recorrer los distritos de la Provincia y en el kirchnerismo aseguran que ya visitó la mayoría de las 135 localidades bonaerenses.

“No hay que correrse de desafíos como ese pero si ponerlos en el marco de una política económica general. Vidal es un engranaje del ajuste y el neoliberalismo de Macri”, lanzó en la entrevista de este martes y describió que “Buenos Aires concentra una parte importantísima de la población y casi el 50% del producto bruto. Es un distrito con una capacidad y un potencial enorme de generar riqueza”.