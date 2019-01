Bonifatti pide informes sobre los montos de las boletas de la Tasa de Servicios Urbanos

“El intendente juega al distraído con los vecinos” expresó el concejal por Sumar Santiago Bonifatti al referirse a la nueva modalidad que impuso por decreto el intendente municipal para el cobro de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU).

Bonifatti elevo un pedido de informes para que el ejecutivo le brinde explicaciones al Concejo Deliberante por los montos que están recibiendo todos los vecinos del Partido de General Pueyrredon en sus boletas de la TSU.

Bonifatti , quien en los últimos días ha recibido a varios contribuyentes sorprendidos por las sumas que llegaron en sus boletas “las cuales no se condicen con el último periodo del año 2018; sostuvo que por la información que pudo recabar en las últimas horas, el aumento hace referencia al Artículo 30 del ordenamiento Fiscal vigente, en el que se atribuye al Departamento Ejecutivo la posibilidad de determinar las fechas en las que los contribuyentes y demás responsables deben efectuar los pagos”.

Santiago Bonifatti se mostró sorprendido diciendo “llama poderosamente la atención este nuevo cambio, ya que fue el mismo gobierno quien a principios de 2018 cambió de cuotas bimestrales a cuotas mensuales, con lo cual se pasó de 6 a 12 cuotas anuales y consideramos que el gobierno municipal está adelantando el cobro en 8 cuotas previendo que pueda suceder lo mismo que en 2018 y el debate de las ordenanzas fiscal e impositiva dure varios meses, dejando lugar a la posibilidad de agregar cuotas a fin de año.”

Finalmente agregó “con esta decisión lo único que nos queda claro es que el vecino tendrá que desembolsar de su bolsillo durante 8 meses consecutivos el dinero para el pagadero de estas cuotas que una vez aprobada la Ordenanza presentada para el 2019 quedaran desactualizadas y los contribuyentes nuevamente tendrán que actualizar los pagos ya exigidos por el ejecutivo local”

Para Bonifatti la situación describe un aislamiento del gobierno Municipal para con los vecinos: “a instancias de la situación económica que afecta al país, el gobierno local no puede aplicar la política de “no oigo, no hablo, no veo” y determinar que los vecinos tengan que realizar pagos por montos que no fueron anunciados con anticipación, viendo necesario que – por lo menos – el ejecutivo aclare mediante el área que corresponda la decisión tomada para que los vecinos comprendan a que se refiere el monto que llega en las boletas de la TSU”.