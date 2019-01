El diputado nacional marplatense Juan Aicega denunciará ante la Justicia Hebe de Bonafini

El Diputado Nacional marplatense, Juan Aicega anticipó que en las próximas horas recurrirá a la irá a la Justicia contra Hebe de Bonafini quien sostuvo:“¿Vieron estas pistolas que van a usar, que dicen que no matan? Quiero que la pruebe con la hija de Macri”.

Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, será denunciada por el diputado ante la Justicia por haber pedido que las nuevas pistolas eléctricas Taser que comprará el Gobierno sean probadas en Antonia Macri, la hija de 7 años del presidente Mauricio Macri.

“¿Vieron estas pistolas que van a usar, que dicen que no matan? Como no matan quiero que la pruebe con la hija de Macri, los hijos de la Vidal y los hijos y los parientes de la Bullrich. A ver si no matan. Esa la única manera que les voy a creer”, lanzó Bonafini el jueves pasado, en su tradicional ronda de Madres en Plaza de Mayo.

El legislador aseguró a través de su cuenta de la red social Twitter que irá a la Justicia. “Voy a denunciar penalmemte a Hebe de Bonafini por sus amenazas a la hija del Presidente de la Nación Mauricio Macri, a la Gobernadora María Eugenia Vidal y a la Ministro Patricia Bullrich”,confirmó Aicega.

En ese sentido, agregó: “Mi abogado Franciso Di Luca y su equipo me están acompañando”.