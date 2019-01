En el marco de la situación económica que se encuentra atravesando la provincia y a la cual la ciudad no es ajena, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido “Puro Peronismo”, liderado a nivel nacional por el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno,bSantiago Cuneo, en dialogo con “el Retrato…” destacó la importancia para la ciudad de la eliminación de la coparticipación federal. “Si a Mar del Plata con todas las riquezas que tiene, le devolvés la capacidad de administración de las mismas, no necesita del gobernador”, reconoció.

“Hoy llegas con el presupuesto hasta agosto y a partir de ahí, es todo endeudamiento. Nadie puede gobernar con deuda y no se pueden llevar adelante políticas públicas”, remarcó y en ese contexto, aclaró que desde su espacio buscarán desendeudar la provincia y no contraer nueva deuda: “A partir de ahí tenés soberanía económica”.

A su vez, Cuneo señaló que “en la provincia de Buenos Aires hay que darle identidad a los jefes comunales y permitirles que administren sus recursos como también crecer. Si a Mar del Plata con todas las riquezas que tiene, le devolves la capacidad de administración de las mismas, no necesita del gobernador y le permite también liberarse de la tarea de estar pensando en la ciudad”.

“Cuando saqueas Mar del Plata, porque da más de lo que recibe, es imposible después no te pida. Esto es un mecanismo extorsivo que sirve para que el intendente no pueda tener autonomía política y pensamiento crítico, porque tiene que someterse al gobernador”, añadió.

“ÉSTA ES LA PEOR TEMPORADA DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS”

En ese contexto, se refirió a la situación actual de Mar del Plata y afirmó que la misma “está destrozada. La infraestructura de Mar del Plata está devastada, es una vergüenza la situación en la que el intendente gobierna la ciudad yla temporada es muy mala por culpa del gobierno nacional, no del intendente”.

“El hecho que esta sea la peor temporada de los últimos 30 años, no es culpa del intendente, pero la situación de la ciudad es caótica: uno se aleja a los barrios y ve desempleo creciente, falta de contención de la actividad social y una desprotección del marplatense con respecto a lo que va a pasar cuando la temporada termine y la plata no esté”, aseguró y apuntó que “si el intendente no se planta al gobernador a exigir lo que a Mar del Plata le pertenece y corresponde, los marplatenses tienen que cambiar el intendente”.

“EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI A NIVEL NACIONAL YA ESTÁ TERMINADO”

Por otra parte, hizo hincapié en el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y remarcó que “que ya está terminado. Ellos son históricamente el 25 o 30% de la sociedad, pero son una minoría, porque el 70% del país es peronista y sus aliados un sector de izquierda que de ninguna manera tiene posibilidad alguna de compartir con este proyecto nada”.

“El gobierno de María Eugenia Vidal no es un gobierno, sino que administra el saqueo de la provincia de Buenos Aires, permite y abre las puertas para que se saquee el graneo de la provincia, para que se dilapide el patrimonio de los bonaerenses, para humillar nuestros hábitos y costumbres y hacer que Buenos Aires sea pobre”, apuntó.

Consultado por “el Retrato…” sobre el endeudamiento del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, respondió que “la provincia se va a plantar contra el poder federal y el presidente de turno va a tener que entender que con este gobernador las cosas no son fácticas y van a tener que dialogar todos, hacer grandes mesas de trabajo y ponerse de acuerdo”.

“El único que va a dar órdenes en la provincia es el jefe de estado, con lo cual todo el resto es dialogable, pero querer imponerle a Buenos Aires que pague una deuda que no contrajo es inmoral e ilegítimo. Este gobernador va a replantear el diálogo de todo”, afirmó.